Украинец в Польше устроил погром: разбил несколько авто и двери местной фирмы (фото)

В Польше задержали украинца, который повредил несколько автомобилей и двери одного из предприятий. Мужчина срывал зеркала на автомобилях, обрывал стеклоочистители, а в одном из авто — разбил лобовое стекло.

Об этом сообщает портал Bielsko.biala.pl.

Инцидент произошел в польском городе Бельско-Бяла ночью 18 февраля. По словам одного из пострадавших, он не спал и заметил, как неизвестный мужчина разбил его авто, соседний "Ягуар".

"Потом мужчина подошел к черному "Фольксвагену" и пытался сесть в машину. Позже он начал вырывать стеклоочистители в автомобилях и уничтожать их", — сказал местный житель Адриан.

На место вызвали полицию. Как оказалось, мужчина разбил несколько автомобилей – вырвал зеркала, стеклоочистители, номерные знаки, в одном из автомобилей он разбил лобовое стекло, а также разбил двери местной фирмы.

Правоохранители задержали его. Польские пишут, что в крови злоумышленника было почти два промилле алкоголя в крови. Его отправили в вытрезвитель, после чего будут соответствующие следственные действия.

Напомним, в Польше возле города Гарволин в Мазовецком воеводстве погиб украинец, на которого на трассе наехала фура DAF. От полученных травм украинец скончался на месте.

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