Украинец домогался женщины на лондонском вокзале: как он это объяснил

Лондон

Громкий скандал в Британии: 33-летний старший следователь Нацполиции из Тернополя Андрей Старовойтов совершил сексуальное насилие в Лондоне. Мужчина, уехавший из Украины как отец троих детей, получил «смешное» наказание. Жертва в шоке.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на станции Лондон Бридж 26 октября прошлого года. 33-летний Андрей Старовойтов, получивший убежище в Великобритании, присоединился к очереди в женский туалет.

Он подошел к женщине сзади и начал ее «ощупывать в интимных местах» на глазах шокированных пассажиров, среди которых были дети. Женщине удалось вырваться и поднять шум.

Инцидент был зафиксирован на видео, а нападавшего задержала полиция.

Как выяснило издание, 33-летний Старовойтов не просто беженец. У себя на родине он был старшим следователем Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области. Его жена Ирина также полицейская, участковая.

Старовойтов прибыл в Великобританию около 18 месяцев назад. Он смог легально выехать за пределы Украины, невзирая на призывной возраст. Рождение у пары третьего ребенка в 2023 году (через десять лет после второго) дало ему право на выезд как многодетному отцу.

37-летняя пострадавшая заявила в суде, что после нападения чувствовала себя «униженной, обиженной и изнасилованной». Женщина была шокирована, узнав, что ее обидчик — старший офицер полиции.

«Это, безусловно, не то поведение, которого можно ожидать от старшего офицера полиции или отца троих детей», — заявила она.

33-летний старший следователь Нацполиции из Тернополя Андрей Старовойтов / © Daily Mail

Она также была поражена тем, что нападение произошло в людном месте на глазах свидетелей, среди которых был 11-летний мальчик. Ребенок, по словам ее матери, был настолько напуган, что «боялся потом зайти в туалет».

Каким было оправдание

Сам Старовойтов в суде оправдывался тем, что был «смертельно пьян», поскольку скучал по «гибели друга на передовой». Он утверждал, что почти ничего не помнит.

Судья назначил Старовойтову наказание в размере 12 месяцев исправительных работ, 80 часов неоплачиваемых работ и обязал выплатить жертве 500 фунтов компенсации. Его также внесли в Реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера, на пять лет.

«Учитывая наглый характер его нападения, я была разочарована и удивлена, что наказание оказалось столь мягким», — прокомментировала приговор жертва.

Что самое интересное, несмотря на обвинения и суд, семье Старовойтова — жене полицейской и троим детям — разрешили присоединиться к нему в Великобритании. Они прибыли три недели назад в рамках программы воссоединения семей.

33-летний старший следователь Нацполиции из Тернополя Андрей Старовойтов / © Daily Mail



