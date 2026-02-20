- Дата публикации
Украинец, которого разыскивал Интерпол, попался на краже круассанов
Задержанного на мелкой краже мужчину в Украине подозревают в организации незаконной переправки людей через границу.
За кражу круассанов из супермаркета в словацком городе Кошице был задержан 23-летний уроженец Закарпатья. К удивлению местной полиции, во время проверки документов выяснилось, что украинец находится в международном розыске Интерпола.
Об этом пишет словацкое издание Korzar.
Как оказалось, молодого человека, приехавшего в Словакию из закарпатского села Белки, в Украине подозревают в организации незаконной переправки людей через границу.
По данным украинских правоохранителей, в начале 2022 года закарпатец организовал перевозку трех человек до границы с Венгрией, рассчитывая получить за это 2000 евро вознаграждения.
Если бы не международный розыск, инцидент с кражей из супермаркета местная полиция рассматривала бы как административное правонарушение.
Мужчину взяли под стражу по решению краевого суда. Ему грозит до семи лет заключения.
