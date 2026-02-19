Украинец на BMW врезался в авто кортежа премьера — что известно о ДТП

Полиция Черногории / © Reuters

В Черногории произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гражданина Украины. Автомобиль BMW под его управлением столкнулся с машиной из кортежа премьер-министра. В результате аварии пострадали трое сотрудников полиции.

Об этом сообщает местное издание RTCG.

Авария произошла сегодня около 16:30 в районе Скрбуша на трассе Матешево-Колашин. По данным полиции, легковой автомобиль BMW с иностранными номерами, за рулем которого находился 21-летний гражданин Украины, столкнулся со служебным автомобилем сопровождения находящегося под государственной охраной лица.

По предварительной информации, водитель BMW двигался из Подгорицы в Колашин и на участке дороги со сплошной разметкой выехал на встречную полосу по устанавливаемым причинам. Там он столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении автомобилем сопровождения Mercedes.

В служебном автомобиле находились три полицейских. Все они получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

В полиции подчеркнули, что сопровождавшийся на момент ДТП находился в другом автомобиле кортежа и не пострадал.

На месте происшествия работают прокурор, следователи и эксперты. Движение на этом участке дороги временно перекрыто до завершения расследования обстоятельств аварии.

Напомним, ранее в черногорском городе Цетино произошла стрельба, в результате которой погибли 12 человек.