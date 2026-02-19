- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 241
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинец на BMW врезался в авто кортежа премьера — что известно о ДТП
В Черногории 21-летний гражданин Украины за рулем BMW столкнулся с автомобилем кортежа премьер-министра. В ДТП пострадали три сотрудника полиции, расследование продолжается.
В Черногории произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гражданина Украины. Автомобиль BMW под его управлением столкнулся с машиной из кортежа премьер-министра. В результате аварии пострадали трое сотрудников полиции.
Об этом сообщает местное издание RTCG.
Авария произошла сегодня около 16:30 в районе Скрбуша на трассе Матешево-Колашин. По данным полиции, легковой автомобиль BMW с иностранными номерами, за рулем которого находился 21-летний гражданин Украины, столкнулся со служебным автомобилем сопровождения находящегося под государственной охраной лица.
По предварительной информации, водитель BMW двигался из Подгорицы в Колашин и на участке дороги со сплошной разметкой выехал на встречную полосу по устанавливаемым причинам. Там он столкнулся с двигавшимся в противоположном направлении автомобилем сопровождения Mercedes.
В служебном автомобиле находились три полицейских. Все они получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.
В полиции подчеркнули, что сопровождавшийся на момент ДТП находился в другом автомобиле кортежа и не пострадал.
На месте происшествия работают прокурор, следователи и эксперты. Движение на этом участке дороги временно перекрыто до завершения расследования обстоятельств аварии.
