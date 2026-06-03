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Украинец оказался в центре громкого скандала в Варшаве: вмешалась полиция
Украинца подозревают в браконьерском вылове сома, который считался местной легендой и обитал в водоеме около двух десятилетий.
Польская полиция задержала 57-летнего гражданина Украины, которого подозревают в незаконном вылове знаменитого сома из озера Балатон в варшавском районе Гоцлав.
Об этом сообщает телеканал Polsat News.
Инцидент, который вызвал значительный резонанс в Польше, произошел еще 30 мая.
В социальных сетях распространили видеозаписи, на которых двое мужчин передвигаются по озеру на водном велосипеде. По словам очевидцев, один из них с помощью удочки выловил сома длиной 183 сантиметра, который считался местной легендой и жил в водоеме около двух десятилетий.
По информации Polsat News, эта рыба была хорошо известна жителям района и местным рыбакам.
Ранее рыбаки, которые ловили большого сома, традиционно отпускали его обратно в водоем из-за его особого статуса. Однако на этот раз рыбу поместили в багажник автомобиля и вывезли с места происшествия.
Очевидцы утверждают, что присутствующие на берегу люди пытались остановить мужчин и выражали возмущение их действиями. Впрочем, по их словам, замечания были проигнорированы.
После появления информации в медиа и соцсетях правоохранители начали проверку. В 7-м районном управлении полиции Варшавы сообщили о задержании 57-летнего гражданина Украины, который может быть причастен к инциденту.
Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают следователи Департамента уголовного розыска. В полиции отмечают, что окончательные выводы делать еще рано, однако не исключают нескольких возможных нарушений.
В частности, правоохранители проверяют версию о браконьерском вылове рыбы во время охранного периода. В Варшаве запрет на вылов сома действует с 1 января по 31 мая. Кроме того, расследуется возможный факт жестокого обращения с животными из-за транспортировки рыбы без доступа к воде.
Дополнительные вопросы возникли и относительно способа рыбалки. Представители рыболовного сообщества обратили внимание, что вылов осуществлялся с водного велосипеда, что также может противоречить действующим правилам.
В случае подтверждения нарушений задержанному могут грозить санкции в соответствии с польским законодательством.
Напомним, ранее из Польши в Украину депортировали 25-летнего мужчину, которого обвинили в нарушении правил дорожного движения.