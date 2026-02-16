Украинец ошарашил набором продуктов для беженцев в Германии (видео)

Продуктовый набор для беженцев в Германии

Украинский блогер Игорь Стасюк показал впечатляющий ассортимент продуктов, которые его семья бесплатно получает в немецкой сети Tafel. Мужчина рассказал, что входит в продуктовый набор для беженцев и какие документы нужны для оформления помощи.

Об этом блогер сообщил в видео на своем TikTok-канале.

Продукты для беженцев в Германии

Киевлянин Стасюк после переезда в Германию был поражен набором продуктов, которые бесплатно предоставляют украинским беженцам в Tafel — сети благотворительных организаций, которая с 1993 года поддерживает людей в беде, распределяя излишки качественных продуктов от супермаркетов, пекарен и производителей.

«Опять день Tafel в Германии. Посмотрите, сколько продуктов выдали на три человека — двое взрослых и ребенка. Честно говоря, я просто в шоке. Такое количество помощи, что просто триндец», — рассказывает он в начале видео.

По словам Игоря, семья получила немалый набор продуктов: мандарины, бананы, яблоки, ананас, клубнику, голубику, помидоры, колбасную нарезку, фарш, йогурт, мясо, молоко, джем, салатный полуфабрикат, два вида грибов, цветную капусту, лук, морковь, огурцы, редис, картофель, хлебцы, а также чипсы и замороженные овощи.

Как получить помощь от Tafel?

«Для того, чтобы получать Tafel, мы принесли такие документы: прописка, документы о получении денег из Jobcenter или социальной службы, что мы не обеспечены. Третье — наши загранпаспорта или документы, оформленные в эмиграционной службе. В общем этого достаточно, чтобы получать помощь», — подытожил Игорь.

Сейчас его семья проживает в Бад-Швартау.

К слову, в Германии партия ХСС инициирует ужесточение миграционных правил, что предусматривает возвращение годных к службе украинских мужчин домой для защиты страны. Предложение также требует от беженцев, прибывших после апреля 2025 года, оплачивать свое пребывание за свой счет. Кроме того, политики призывают к масштабным депортациям в 2026 году для мигрантов из Сирии и Афганистана, считая, что основания для их защиты исчерпаны.