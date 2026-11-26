Полиция Польши / © Associated Press

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В Варшаве 22-летний украинец получил тяжелые ожоги в результате самоподжога вблизи Министерства культуры, напротив Президентского дворца.

Об этом сообщает Fakt.

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Инцидент произошел 25 ноября около 17:00. На помощь мужчине пришли прохожие и сотрудники охраны, потушившие огонь.

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Корреспонденту ТСН в МИД Украины сообщили, что сотрудники консульского отдела посольства Украины в Республике Польша установили контакт с польской полицией. По полученной информации, пострадавший с высокой степенью вероятности является гражданином Украины. В настоящее время польская сторона принимает меры по окончательному подтверждению его личности.

Кроме того, посольство установило контакт с матерью пострадавшего и будет оказывать ей необходимое содействие.

В то же время, украинское гражданство мужчины подтвердил сенатор Гжегож Схетина, ссылаясь на информацию польского Министерства внутренних дел. По его данным, пострадавший также имеет карту поляка.

«Он в тяжелом состоянии. Спасательную операцию начали очень быстро благодаря тому, что рядом находилась бригада экстренной медицинской помощи. Ситуация трагичная и очень серьезная», — сказал Схетина в комментарии для СМИ.

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Отношение к украинцам в Польше — последние новости

Отношение к украинцам в Польше в последнее время остается сложным: люди все чаще фиксируют общественное напряжение, изменение правил помощи и резонансные инциденты.

В частности, в польском городе Быдгощ группа местных жителей напала на двух украинских подростков. Инцидент произошел вечером, 21 ноября, на территории торгового центра. Как сообщили правоохранители, полиция получила заявление об оскорблениях на национальной почве в отношении 15-летней гражданки Украины и сопровождавшего его парня.

В Легнице 26-летнюю женщину обвиняют в нападении на шестеро украинских детей, оскорблениях из-за национальности и в поддержке агрессии России. Ей грозит до пяти лет заключения.

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