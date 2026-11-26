Магазин / © pixabay.com

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Украинец Роман в местном супермаркете Швеции показал, какой набор продуктов можно купить за оплату двух часов низкоквалифицированного труда.

Об этом Роман поделился в своем блоге.

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Что можно приобрести в Швеции за 350 крон

Мужчина отправился в популярный магазин Willys, чтобы на собственном примере показать, на сколько продуктов хватает двухчасового заработка.

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«Около 350 крон — именно столько в Швеции зарабатывает обычный работник на низкоквалифицированной работе за два часа своего времени», — начал свое видео Роман.

На эти деньги украинец купил в магазине Willys багет, свежеиспеченный хлеб и полкилограмма сыра бри. Из овощей и фруктов он выбрал капусту, два брокколи, 600 граммов красного перца паприка, связку бананов и полкилограмма винограда.

Украинец показал продуктовую корзину на 350 крон

Также в корзину вошли три небольших банки кукурузы и литровая банка оливок — обычных и зеленых, фаршированных креветками.

Украинец показал продуктовую корзину на 350 крон

Кроме продуктов, мужчина также взял небольшой букетик. Показав все покупки, он подытожил результаты похода в магазин.

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Украинец показал продуктовую корзину на 350 крон

Украинец показал продуктовую корзину на 350 крон

«Все, пакет пустой. Вот столько продуктов можно купить за два часа рабочего времени в Швеции», — подчеркнул украинец.

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