- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинец показал, что можно купить в Швеции за 2 часа работы: что попало в корзину (видео)
Украинец сходил в супермаркет в Швеции и показал, что можно купить за два часа заработка.
Украинец Роман в местном супермаркете Швеции показал, какой набор продуктов можно купить за оплату двух часов низкоквалифицированного труда.
Об этом Роман поделился в своем блоге.
Что можно приобрести в Швеции за 350 крон
Мужчина отправился в популярный магазин Willys, чтобы на собственном примере показать, на сколько продуктов хватает двухчасового заработка.
«Около 350 крон — именно столько в Швеции зарабатывает обычный работник на низкоквалифицированной работе за два часа своего времени», — начал свое видео Роман.
На эти деньги украинец купил в магазине Willys багет, свежеиспеченный хлеб и полкилограмма сыра бри. Из овощей и фруктов он выбрал капусту, два брокколи, 600 граммов красного перца паприка, связку бананов и полкилограмма винограда.
Также в корзину вошли три небольших банки кукурузы и литровая банка оливок — обычных и зеленых, фаршированных креветками.
Кроме продуктов, мужчина также взял небольшой букетик. Показав все покупки, он подытожил результаты похода в магазин.
«Все, пакет пустой. Вот столько продуктов можно купить за два часа рабочего времени в Швеции», — подчеркнул украинец.
Украинцы за рубежом — последние новости
Напомним, украинка, живущая в Германии, показала, какие продукты можно приобрести в супермаркете Lidl за 3 евро.
А украинка, проживающая в Германии, рассказала о скрытых расходах и суровых законах, которые заставляют платить тысячи евро за содержание обычной домашней собачки.
Также украинка Юлия рассказала о преимуществах жизни в Албании. Среди главных плюсов проживания в этой балканской стране она выделила солнечную погоду и сравнительно доступные ежедневные расходы.