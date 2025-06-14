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Украинец стал жертвой нападения с ножом из-за национальности: подробности
Мужчина говорил на украинском языке, что привлекло внимание злоумышленников и кончилось ножевым ранением.
В Берлине 51-летний украинец получил серьезное ножевое ранение , вероятно из-за своей национальности и использования украинского языка. Инцидент произошел в парке, когда двое неизвестных напали на мужчину.
Об этом сообщила полиция Берлина в социальной сети X.
Как стало известно, 51-летний мужчина давал команды своей собаке на украинском языке, когда к нему подошли двое неизвестных. Когда он ответил, что является украинцем, один из нападающих нанес ему удар ножом в живот.
Пострадавший был госпитализирован. По информации полиции, его жизни ничего не угрожает. Двое неизвестных нападавших скрылись с места происшествия.
Правоохранители начали расследование по факту нападения. Мотивы преступления устанавливаются, однако предварительная информация указывает на то, что инцидент мог быть связан с языком и национальностью жертвы.
Напомним, во Франции ученик средней школы убил работницу заведения . В Ножан на северо-востоке Франции 15-летний парень напал с ножом на 31-летнюю школьную помощницу, которая проверяла рюкзаки детей на входе в школу.