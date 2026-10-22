Украинец в Германии шпионил за объектами НАТО по заданию Кремля: подробности

украинец подозревается в шпионаже / © pixabay.com

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В Германии задержан гражданин Украины, подозреваемый в сборе разведывательной информации о военных объектах НАТО и немецкой оборонной промышленности в пользу России.

Об этом сообщила Федеральная прокуратура Германии.

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В чем подозревают украинца в Германии

Мужчину задержали сегодня, 22 октября, в районе Одер-Шпрее у федеральной земли Бранденбург. Ордер на его арест был издан 15 октября. По данным следствия, Вадим Й. позже с июля 2025 года поддерживал связь с российской разведкой через посредника.

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По версии правоохранителей мужчина собирал в Германии информацию военного значения. В частности, его интересовали данные о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о военнослужащих и объектах, связанных с защитой восточного фланга НАТО.

«Часть этих сведений была общедоступна, а другую обвиняемый целенаправленно получал от лиц, связанных с европейской оборонной отраслью», — сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Как сообщает LRT со ссылкой на Der Spiegel, мужчина также интересовался 45-й танковой бригадой Бундесвера. Это подразделение планируют полностью развернуть в Литве в 2027 году, чтобы усилить оборону восточного фланга НАТО.

Что известно о расследовании и аресте украинца

Задержание провели сотрудники Федерального управления криминальной полиции Германии на основании информации, полученной от Федерального ведомства по охране конституции — внутренней разведывательной службы страны.

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«23 октября подозреваемого доставят в следственный судью Федерального верховного суда, который объявит ему постановление о задержании и примет решение о предварительном заключении», — отметили в прокуратуре.

Речь идет лишь о подозрении, а не о доказанной вине. Дальнейшее решение о мере пресечения должен принять суд.

Напомним, ранее мы сообщали о задержании в Польше 21-летнего студента из Украины Ярослава Ф., подозреваемого в подготовке нападения на случайного прохожего в рамках интернет-челленджа «Кровавая пятница». По данным прокуратуры, он восхвалял преступления на расовой почве, якобы приобрел три ножа и склонял другого студента к подобным действиям.

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