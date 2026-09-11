Украинец в Польше приставал к несовершеннолетней и напал на полицейских: чем все закончилось

Полиция Польши / © inpoland

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В Польше в городе Гродзиск-Мазовецкий 24-летний украинец приставал к 13-летней землячке во время Дня города.

Об этом сообщает издание InPoland.

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Украинец устроил скандал в Польше — что известно

Отмечается, что инцидент произошел 6 сентября в парке Сокровищ около 18.00, где 13-летняя девушка отдыхала вместе с друзьями. К компании подростков подошел неизвестный им 24-летний мужчина.

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Известно, что украинец начал проявлять настойчивое внимание к несовершеннолетней и касаться ее рук и ног. Девушка просила оставить ее в покое, однако молодой человек на это не реагировал. Увидев неподалеку полицейских, друзья подростка обратились к ним за помощью.

Сообщается, что, когда правоохранители подошли к мужчине, он отказался выполнять их требования, начал кричать и оскорблять служащих. Полицейские задержали нарушителя и доставили его в отделение. В отделении поведение задержанного стало еще более агрессивным. Мужчина продолжал оскорблять офицеров, стал бить ногами и плевать в их сторону.

Заявления на 24-летнего украинца написали мать девушки и полицейские. Его обвиняют в нарушении неприкосновенности ребенка и двух офицеров, а также в оскорблении правоохранителей.

Оказалось, что мужчину ранее уже задерживали за нарушение закона. Из-за нового инцидента полиция Гродзиска обратилась к пограничникам в Варшаве с просьбой депортировать его в Украину. Задержанный уже передан пограничной службе.

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Украинцы в Польше — последние новости

Напомним, в польском Гданьске на пляже Бжезно напали на украинцев из-за национальной розни. Конфликт произошел из-за украинской песни, которая раздавалась с телефона 19-летней девушки. Нападавшие избили потерпевших и разбили об голову девушки стеклянную бутылку.

Ранее мы писали, что в Польше, в городе Познань, агрессивный поляк ограбил и разгромил украинский магазин Оdessa Market.

В польском городе Седльце напали на 13-летнюю украинку. Женщина обижала девочку из-за ее происхождения и применила к ней силу. Полиция уже установила личность нападавшей и задержала ее.

К слову, все больше украинцев, покидающих Польшу, выбирают Чехию следующей страной для проживания.

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