Украинец в Польше сознался в убийстве священника: ему грозит пожизненное

Украинец в Польше сознался в убийстве священника, Фото: WP

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Две недели назад гражданин Украины устроил в Польше жестокую резню. 31-летний Игорь М. подозревается в убийстве священника, а также в покушении на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, и ему может грозить пожизненное. Стало известно, что подозреваемый признал свою вину.

Об этом сообщают Wiadomosci WP.

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Резня в монастыре Польши: украинец признал вину

31-летний гражданин Украины Игорь М., подозреваемый в жестоком убийстве священника и покушении на жизнь еще четырех человек в Ярославе, предстал перед следователями после заключения судебно-психиатрической экспертизы.

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Во время официального допроса мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении, но отказался давать подробные показания. Теперь ему грозит строжайшее наказание — пожизненное лишение свободы.

Представитель Окружной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич сообщила, что в среду специалисты предоставили официальное заключение, которое дало правоохранителям зеленый свет для проведения процессуальных действий с задержанным.

После этого прокурор выдвинул подозреваемому обвинение.

«Прокурор официально предъявил обвинение Игорю М. и допросил его в присутствии присяжного переводчика и назначенного судом защитника. Игорь М. признал инкриминируемые ему правонарушения и воспользовался правом отказаться от предоставления объяснений», — сообщила представитель Окружной прокуратуры.

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Следственные действия удалось провести только после того, как во вторник, 6 октября, прокурор третий раз обратился к медицинским экспертам для оценки психофизического состояния подозреваемого.

Предыдущие экспертизы, которые проводились в конце сентября и начале октября, фиксировали у мужчины острые психотические расстройства и полное отсутствие логического контакта. Именно поэтому правоохранители долгое время не имели возможности привлечь его к процессуальным процедурам.

Нынешнее заключение психиатров касалось исключительно способности Игоря М. участвовать в следственных действиях. Вопрос о том, осознавал ли он свои действия и был ли вменяемым непосредственно в момент нападения, специалисты будут оценивать во время отдельной экспертизы.

По данным следствия, мужчина с ножом в руках напал на священника Станислава Збойновича, нанеся ему многочисленные удары, от которых тот скончался на месте. Кроме того, правоохранители инкриминируют мужчине попытку убийства еще четырех человек: Кшиштофа Г., священников Марка Пеньковского и Адриана Мантикевича, а также Эвы С.

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Пострадавшие получили серьезные ранения, в частности тяжелые телесные повреждения. На сегодня состояние двух самых тяжелых раненых мужчин, находящихся в больнице Ярослава, стабилизировалось.

Нападавший находится под трехмесячным арестом в специализированном отделении судебной психиатрии с усиленными мерами безопасности.

Резня в монастыре в Польше: что предшествовало

Напомним, в четверг, 24 сентября, в польском городе Ярослав 31-летний гражданин Украины совершил вооруженное нападение на территории бенедиктинского аббатства. В результате резни погиб отец Станислав, который пытался остановить нападавшего, а еще четыре человека получили ранения. Один из ксендзов находится в критическом состоянии.

Преступление произошло около 9:30 утра в Центре формирования христианской культуры. Нападавший проник в аббатство, взял нож на местной кухне и после словесной агрессии начал наносить удары людям в помещении кафе и монастыря. Мужчину немедленно задержали на территории комплекса.

По данным следствия, ночью накануне он въехал в Польшу из Германии и направлялся к пункту пропуска «Корчова», но границу не пересек; мотивы его действий и способ проникновения в аббатство выясняют. У задержанного взяли кровь для проверки на содержание алкоголя и наркотиков.

Инцидент вызвал возмущение среди местных жителей, которые напомнили о помощи украинским беженцам в этом центре с начала полномасштабной войны. На нападение отреагировало руководство обоих государств: президент Украины Владимир Зеленский и Посольство Украины осудили преступление, выразили соболезнования и призвали к привлечению виновного к ответственности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Кароль Навроцкий и другие польские политики заявили о необходимости быстрого расследования и самого строгого наказания для нападавшего по польским законам.

На следующий день стало известно, что прокуратура предъявила официальные обвинения 31-летнему гражданину Украины Игорю М. Подозреваемый находится под стражей. Ему «светит» пожизненное лишение свободы.

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