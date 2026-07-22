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Украинец в Польше устроил транспортный коллапс: что он совершил в метро
Из-за выходки украинца в метро Варшавы произошла масштабная остановка, что привело к эвакуации нескольких сотен пассажиров.
В Варшаве (Польша) на станции метро Centrum 38-летний украинец бросил на рельсы свой рюкзак, спровоцировав транспортный коллапс и эвакуацию пассажиров. Движение поездов на центральной линии было заблокировано на несколько часов.
Об этом сообщает in Poland.
В Варшаве 21 июля правоохранители задержали 38-летнего гражданина Украины, бросившего рюкзак на пути метро на станции Centrum.
Инцидент произошел около 17:00. Из-за рюкзака на путях движение поездов первой линии метро M1 пришлось ограничить на участках Кабаты — Политехника и Двожец Гданьский — Млоцины. Для пассажиров был организован заменяемый транспорт.
На время проведения мероприятий станции Centrum, Świętokrzyska и Ratusz Arsenał были закрыты для движения поездов. Кроме того, из подземки эвакуировали несколько сот пассажиров.
Во время проверки в рюкзаке не обнаружили опасных предметов. Приблизительно через два часа движение метро возобновили.
Правоохранители задержали украинца, которому принадлежал рюкзак. По неофициальной информации, полиция обратится в Пограничную службу с ходатайством о выдворении мужчины из Польши.
К слову, в Польше предъявлены обвинения 18-летнему украинцу в 47 преступлениях, в том числе в осквернении мемориалов жертвам Волынской трагедии и подготовке диверсии с использованием дрона для разжигания межнациональной розни.