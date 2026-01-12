Украинец взорвал соцсети роликами о «мусорных сокровищах» Дании: что выбрасывают местные супермаркеты

Реклама

Украинский блогер из Дании собирает миллионы просмотров, просто открывая крышки мусорных баков. Его видео доказывают: то, что датские супермаркеты считают «отходами», часто является совершенно свежими продуктами. На кадрах видны деликатесы, овощи и выпечка в идеальном состоянии, которые просто не успели продать до истечения срока годности или из-за обновления ассортимента.

Об этом автор видео, известный в TikTok под именем Богдан Дывный, рассказал в интервью «Фокусу».

Украинец рассказал, что переехал в Данию три года назад. В одном из роликов он открывает контейнер рядом с супермаркетом и поочередно достает упакованные продукты, среди которых было несколько коробок чая без повреждений, мясо в заводской упаковке с датой годности до 2026 года, а также другие товары, выброшенные из-за мятой или надорванной наружной упаковки. По словам Богдана, часть пищи могла оказаться в баке из-за размораживания холодильников или строгих правил хранения.

«День оказался удачным», — комментирует он за кадром, искренне удивляясь тому, что продукты в таком состоянии отправили в мусорный контейнер.

С чего все началось

Первая находка, признается Богдан, не была случайной.

«Это была не случайность и поначалу не моя идея. Я не знаю, кто запустил подобный тренд, но когда приехал во второй лагерь для беженцев, то общался с молодыми ребятами лет 25-30, которые мне показали эти точки. Хотя нам и давали деньги, но было даже интересно посмотреть своими глазами, ведь не верится, что такое может происходить на самом деле. Тем более что об этом рассказали взрослые ребята. Я увидел, что в этом нет ничего плохого», — говорит украинец.

Блогер добавляет, что сомнения исчезли быстро: «Я видел датчан, которые приезжали на машинах и спокойно грузили продукты. Тогда я понял, что это норма».

«Вы не поверите, что они выбрасывают»

Еще в одном ролике Богдан показывает более масштабную картину. Камера показала открытый мусорный контейнер, наполненный хлебом, булками, десертами, фруктами и овощами. Среди находок были виноград, морковь, упакованная выпечка, сладости и молочные продукты. Большая часть пищи выглядит свежей, без плесени и явных признаков порчи.

Блогер показал горы продуктов, найденных в контейнерах возле супермаркетов

«Единственное, что из этого было испорчено — это мясо и пицца, а в другом — перфекто», — отметил он в описании к своему ролику.

Затем он показал горы продуктов, найденных в контейнерах возле супермаркетов. Блогер отметил, что почти все можно есть. По его словам, большая часть пищи не испорчена, хотя встречаются исключения.

Особенность культуры потребления или расточительность?

По мнению Богдана, причиной такого количества выброшенной пищи является особенность местной культуры потребления.

«Здесь очень популяризируют свежесть. Как мне известно, датчане берут слишком много и не доедают все. А в магазинах, если выпечку до закрытия не распродали, ее просто выбрасывают. Бывало я находил коробки аккуратно сложенные с печеньем или кексами, которые еще 10 минут назад кто-либо мог купить в магазине. В общем, по моим видео видно, что можно найти часто хорошие продукты», — делится блогер.

Сравнивая Данию с Украиной, Богдан сомневается, что подобная ситуация могла бы повториться дома.

«У нас почти все продают до последнего. И мне писали, что еду в баках могут заливать хлоркой или другими средствами», — отмечает он.

Украинец также ответил на распространенные комментарии о том, что продукты якобы выбрасывают сотрудники магазинов, чтобы потом забрать их себе.

«Это абсурд. Они могут забрать продукты до того, как они будут выброшены. А потом уже нельзя. Да и физически это невозможно, ведь еды слишком много, ее выбрасывают тоннами и постоянно», — говорит блогер.

Планы на будущее

Богдан отметил, что знал о таких местах давно, но снимать контент он начал только недавно.

«За три месяца я вырос с 300 до 5000 подписчиков. А когда нашел пару точек с очень хорошими и даже дорогими продуктами, не сдержался и выложил видео. Меня это самого удивило, хотя мне до этого попадалось много всего. Например, упаковки когда в баночках или пиво и т.д.».

Интерес аудитории оказался неожиданно высоким. Теперь блогер планирует развивать контент дальше.

«Я хочу набрать аудиторию, но не останавливаться только на находках. Идей у меня много. Скоро я еще открою YouTube-канал. Вам только предстоит увидеть, как мои идеи будут претворены в жизнь», — сказал Богдан.

