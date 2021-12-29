Украинка без необходимого снаряжения застряла в польских Татрах: ее спасали вертолетом

Единственное, за что поляки похвалили украинку — это за ярко-розовую куртку, которую можно было видеть издалека.
В польских Татрах застряла украинка, которая без должной подготовки и снаряжения поднялась высоко в горы. Женщина пренебрегла предупреждениями местных синоптиков о сложных погодных условиях.
Об этом информирует RMF24.
Туристка отправилась по маршруту вдоль словацкой границы близ двухтысячника Каспров верх. Она застряла у вершины Горышкова Чуба.
По словам польских спасателей, у женщины не было ни специальной обуви для зимнего похода в горы, ни ледоруба. Из-за сложных условий вернуться назад туристка не смогла. С обеих сторон от нее были отвесные склоны, где лавина могла скатиться в любой момент.
Единственное, за что поляки похвалили украинку — это за ярко-розовую куртку, которую можно было видеть издалека. Именно эта одежда помогла быстро разыскать женщину. Спасатели забрали украинку на вертолете.
Ранее сообщалось, что во время схода лавины в словацких Татрах погибли два человека.
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