Украинка честно рассказала, что ее больше всего раздражает в Испании — топ фактов

Жизнь в Испании без украшений

Все больше украинцев делится опытом переезда в Испанию как положительным, так и проблемами, с которыми сталкиваются каждый день. Среди основных трудностей, о которых больше всего говорят новоприбывшие, выделяются три ключевые сферы: вождение, сервис и рынок труда.

Об этом рассказала @roksi.sk в tiktok.

Девушка переехала в Испанию и поделилась своим опытом жизни в стране. Она назвала три главные проблемы, с которыми сталкивается каждый день.

Фото: скрин видео @roksi.sk tiktok

Манера вождения и поведение на дорогах

По ее словам, больше всего дискомфорта вызывают манера вождения, сервис и сложная ситуация с работой.

«Парковка и вождение — это первое, что меня больше всего бесит в Испании», — рассказывает она.

По ее словам, местные водители часто пренебрегают безопасностью на дороге.

«Люди не смотрят в зеркала, открывают двери, даже если рядом проезжает другой автомобиль. Путают поворотники, кричат „правый“ вместо „левого“, создавая аварийные ситуации», — говорит девушка.

Больше украинку в Испании раздражает парковка возле торговых центров.

«Это 90% шансов получить свежее поцарапание на машине», — делится блоггер.

Второй пункт — сервис

Украинка отмечает, что в кафе и кафе часто можно увидеть небрежность: «Столы грязные, никто не спешит их вытирать. Официанты могут забыть часть заказа или вообще не принести».

Также она жалуется на техномагазины, где товар «как будто есть», но фактически его найти сложно.

Особое разочарование — система покупок без IVA, которой вправе пользоваться работники иностранных компаний.

«Право есть, но воспользоваться невозможно. То система повисла, то персонал не знает, как это провести», — объясняет женщина.

Отдельно она вспоминает автомойки: «Карты не принимают так, будто во дворе 1999-й».

Третья проблема — рынок труда и безработица

«Без языка работы почти нет. С языком тоже не факт, что найдешь что-нибудь нормальное: зарплаты низкие, конкуренция высока», — делится украинка.

По ее словам, Испания прекрасна для жизни, но найти стабильную и хорошо оплачиваемую работу сложно: «Эта проблема здесь никогда не исчезает».

