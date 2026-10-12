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Украинка купила дачу в Германии за 50 евро: как выглядит домик (фото, видео)
В Германии дачу можно приобрести за символическую сумму. Украинка Елена нашла вариант за 50 евро и раскрыла, где искать такие предложения и при каком условии можно стать владельцем.
Украинская блоггерша Елена, которая 2,5 года проживает с семьей в Германии, приобрела дачный участок с домом за 50 евро и поделилась опытом оформления такой недвижимости.
Об этом она поделилась в соцсетях.
Дача за 50 евро в Германии: что знать
По ее словам, цены на такие дачи зависят от их состояния — от бесплатных до 5 тысяч евро. Блогерша показала свой участок и добавила, что купить дачу за символические деньги в Германии — привычная вещь.
Женщина рассказала, что купила дачу в Германии за 50 евро. По ее словам, цены на такие участки зависят от их состояния — от бесплатных вариантов до 5 тысяч евро. Для поиска свободных участков в Германии блоггер выделяет два основных способа:
Поиск на специализированных сайтах объявлений по запросу «Kleingarten».
Поиск дачных обществ через сервис Google Maps по запросу Kleingartenverein.
Если на онлайн ресурсах нет доступных предложений, Елена рекомендует лично обращаться к руководству дачных кооперативов.
«Нужно прийти в указанные часы и спросить уже непосредственно у Ферайна, есть ли у них какие-нибудь свободные дачи», — подчеркнула автор.
Поскольку немецкие дачные общества (ферайны) следят за ухоженностью территории, новых владельцев выбирают на конкурсной основе. Чтобы получить участок, блоггер советует подготовить официальное письмо или провести личную встречу с правлением, указав на имеющийся опыт в садоводстве.
«Вы можете написать, что у вас уже была дача в Украине, возможно, предоставить какие-нибудь хорошие фотографии, чтобы они видели, что вы действительно умеете заниматься дачей», — отмечает она.
Также Елена объяснила, что землю под дачей берут в аренду, а покупают только то, что есть на участке домик, растения и инструменты.
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