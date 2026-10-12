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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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Украинка купила дачу в Германии за 50 евро: как выглядит домик (фото, видео)

В Германии дачу можно приобрести за символическую сумму. Украинка Елена нашла вариант за 50 евро и раскрыла, где искать такие предложения и при каком условии можно стать владельцем.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Елена

Елена / © скриншот с видео

Украинская блоггерша Елена, которая 2,5 года проживает с семьей в Германии, приобрела дачный участок с домом за 50 евро и поделилась опытом оформления такой недвижимости.

Об этом она поделилась в соцсетях.

Дача за 50 евро в Германии: что знать

По ее словам, цены на такие дачи зависят от их состояния — от бесплатных до 5 тысяч евро. Блогерша показала свой участок и добавила, что купить дачу за символические деньги в Германии — привычная вещь.

Женщина рассказала, что купила дачу в Германии за 50 евро. По ее словам, цены на такие участки зависят от их состояния — от бесплатных вариантов до 5 тысяч евро. Для поиска свободных участков в Германии блоггер выделяет два основных способа:

  • Поиск на специализированных сайтах объявлений по запросу «Kleingarten».

  • Поиск дачных обществ через сервис Google Maps по запросу Kleingartenverein.

Если на онлайн ресурсах нет доступных предложений, Елена рекомендует лично обращаться к руководству дачных кооперативов.

Дача за 50 евро в Германии

Дача за 50 евро в Германии

«Нужно прийти в указанные часы и спросить уже непосредственно у Ферайна, есть ли у них какие-нибудь свободные дачи», — подчеркнула автор.

Поскольку немецкие дачные общества (ферайны) следят за ухоженностью территории, новых владельцев выбирают на конкурсной основе. Чтобы получить участок, блоггер советует подготовить официальное письмо или провести личную встречу с правлением, указав на имеющийся опыт в садоводстве.

Дача за 50 евро в Германии (после ремонта)

Дача за 50 евро в Германии (после ремонта)

«Вы можете написать, что у вас уже была дача в Украине, возможно, предоставить какие-нибудь хорошие фотографии, чтобы они видели, что вы действительно умеете заниматься дачей», — отмечает она.

Дача за 50 евро в Германии (после ремонта)

Дача за 50 евро в Германии (после ремонта)

Также Елена объяснила, что землю под дачей берут в аренду, а покупают только то, что есть на участке домик, растения и инструменты.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, украинка из Житомира Юлиана, выехавшая за границу вместе с детьми, показала условия проживания в лагере для беженцев в немецком Аугсбурге. Женщина заявила, что не советует туда ехать семьям с маленькими детьми.

Ранее мы писали, что украинская семья живет в Хургаде и тратит на месяц меньше, чем многие арендаторы в больших городах Украины. Автор видео раскрыла бюджет и дала советы тем, кто планирует переезд.

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