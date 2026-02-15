Украинка на скорости 200 км/ч мчалась на маникюр и "влетела" в штраф на 30 тыс. грн

Водитель / © Pixabay

В Польше полиция остановила 23-летнюю украинку, которая двигалась из Люблина в Варшаву на автомобиле почти со скоростью 200 км/ч. Женщина объяснила правоохранителям, что торопилась на маникюр в салон красоты.

Об этом сообщает wPolsce.

Инцидент произошел на этой неделе на участке автомагистрали S12/S17 в направлении столицы Польши. Полицейские заметили Mercedes, который значительно превышал допустимую скорость и обгонял другие автомобили.

Результаты приборов показали, что транспортное средство ехало со скоростью почти 200 км/ч, хотя на этом участке дороги ограничение составляет 120 км/ч. Когда автомобиль остановили, за рулем обнаружили 23-летнюю украинку, которая проживает в Варшаве.

Во время проверки она сообщила, что спешила на запись в салон красоты, чтобы сделать маникюр. За такое грубое превышение скорости правоохранители выписали ей максимальный штраф — 2500 злотых (примерно 30 264 гривны) и добавили 15 штрафных баллов.

Если в течение следующих двух лет женщина повторит подобное нарушение, ей будет грозить удвоенный штраф — 5000 злотых.

