Украинка назвала неожиданные минусы жизни в квартире в Испании (фото)

Жизнь в Испании оказалась неидеальной / © Unsplash

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Украинка, переехавшая в Испанию, поделилась опытом жизни в новостройке в Валенсии и рассказала о проблемах, с которыми столкнулась после аренды жилья.

Об этом @mrs.faustova рассказала в Tiktok.

По словам девушки, сначала квартира и район казались идеальными, однако уже через год ситуация кардинально изменилась.

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Скриншот видео @mrs.faustova

Новый район превратился в сплошную стройплощадку

Блогерша объяснила, что поселилась в новом районе, который только начал активно застраиваться. Поэтому спокойная жизнь быстро сменилась постоянным шумом от строительства.

Скриншот видео @mrs.faustova

«После года идеальной тихой жизни мы фактически живем посреди непрерывного строительства и даже не понимаем, когда это завершится», — рассказала украинка.

По ее словам, шум продолжается почти каждый день, а из-за постоянных работ возникает желание переехать подальше от города.

Еще одна проблема — бездомные возле новостроек

Кроме шума, женщина обратила внимание на большое количество бездомных в районе.

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Она утверждает, что люди часто собираются прямо у жилых комплексов и под окнами домов.

«Они сидят у новостроек, под кондиционерами, приходят в зоны отдыха. И это, кажется, никто особо не контролирует», — отметила блоггер.

Украинка призналась, что теперь серьезно задумывается о переезде, хотя спрос на жилье в этом районе остается очень высоким.

На что советуют обращать внимание перед арендой жилья в Испании

После собственного опыта девушка рекомендует украинцам перед арендой или покупкой квартиры в Испании обращать внимание не только на квартиру, но и на:

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перспективы застройки района;

уровень шума;

инфраструктуру;

ситуацию с безопасностью вблизи жилья;

общую атмосферу района в разное время суток.

По ее словам, даже современная новостройка не гарантирует комфортную жизнь, если рядом годами продолжается активное строительство.

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