Украинка откровенно сравнила жизнь в Польше и Австрии: образование, цены, сервис

TikTok-блогерша Ольга Конопацкая

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Пожившая в Польше и Австрии украинская студентка Ольга Конопацкая сравнила условия жизни в этих странах. Девушка откровенно рассказала о разнице в ценах, качестве образования, уровне безопасности и сфере услуг.

Этим украинка поделилась в своем TikTok-видео.

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Ольга оценила Польшу и Австрию по нескольким ключевым критериям, определив преимущества каждой из стран.

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Сравнение жизни в Польше и Австрии

Стоимость жизни

По словам блогерши, Польша заметно выигрывает по уровню доступности жизни. Расходы на продукты, медицинское страхование и аренду жилья там значительно ниже, поэтому ежедневные потребности обходятся дешевле.

Качество образования

После получения степени бакалавра в Польше девушка продолжила обучение в Австрии, поступив в местный университет на магистратуру. Она считает, что австрийское образование имеет более сильную программу и сосредоточено на практических знаниях, которые можно применять в реальной жизни. В то же время студенческая жизнь, развитие университетского сообщества и развлечения больше понравились Ольге в Польше.

Сфера услуг

По качеству и доступности сервиса блогерша также предпочла Польшу. По ее мнению, большую роль в этом играет большая украинская диаспора. Украинцы открыли немало собственных бизнесов, благодаря чему выбор услуг стал шире, а их уровень выше.

Природа и возможности для путешествий

Австрия поразила Ольгу природой и географическим расположением. Среди главных преимуществ она называет живописные горы и озера, а также возможность быстро добраться до других европейских стран.

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Безопасность и отношение к иностранцам

Отдельно девушка отметила уровень безопасности и отношения к иностранцам. В Австрии она чувствует себя гораздо спокойнее и за несколько месяцев проживания не сталкивалась с негативным отношением. В Польше же, по словам украинки, случались ситуации, когда она слышала неприятные комментарии из-за своего иностранного происхождения.

В конце концов Ольга отметила, что у Польши преимущество по стоимости жизни и качеству сферы услуг. В то же время Австрия, по ее мнению, выигрывает благодаря более сильному высшему образованию, ощущению безопасности и природным пейзажам.

Напомним, блогеры сравнили цены на продукты, горючее и зарплаты в Украине и Италии. Хлеб, куриное филе, яйца, картофель, арбузы и помидоры черри в Украине стоят дешевле, в то время как оливковое масло, пармезан, спагетти и тунец в некоторых случаях дешевле в Италии.

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