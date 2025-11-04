Украинка переехала из Германии в Болгарию и удивила преимуществами жизни в этой стране

Переезд в Болгарию – опыт / © pixabay.com

Украинка переехала в болгарский город Варна пять месяцев назад и уже успела оценить преимущества и недостатки жизни в этой стране.

Об этом @dari_universe рассказала у себя в соцсетях.

Преимущества жизни в Болгарии: 4 фактора

По словам украинки, одним из главных плюсов является простота поиска жилья — его можно найти фактически «за день». Также легко менять работу без длительного уведомления работодателя — достаточно просто перейти на другое место.

Второй важный аспект — образование детей. В Варне дети могут учиться либо онлайн в украинской школе, либо посещать болгарскую школу, дающую родителям право выбора.

«В Германии ребенок должен посещать только местную школу, а здесь выбор остается за вами», — отмечает женщина.

Третье преимущество жизни в Варне — доступные морепродукты. К примеру, мидии в сезон стоят около 4 львов за кг (примерно 98 грн). Также в городе налажен общественный транспорт: он курсирует с 5 утра до двух ночи.

Еще один фактор, который нравится украинцы — медицинская система. В больницах работают многие украинские врачи, а частную консультацию можно получить «день в день».

Недостатки Болгарии

Среди трудностей украинка отмечает людей без самозанятости или не работающих удаленно. Однако, по ее мнению, это относительный минус, ведь работу в стране найти можно.

«Мой муж приехал без самозанятости и через полторы недели нашел работу на складе с зарплатой 1800 левов в месяц. Для Болгарии этого вполне достаточно», — рассказывает женщина.

Также среди минусов она называет болгарскую почту. Несколько раз ее посылки возвращались обратно в страну отправления, а уведомления о доставке приходили не всегда.

Украинка советует тем, кто планирует переезд учитывать как преимущества, так и нюансы жизни в Болгарии, чтобы адаптация прошла максимально комфортно.

