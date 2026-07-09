Украинка, переехавшая в Румынию, назвала 7 вещей, которые нужно сделать сразу

Флаг Румынии / © Associated Press

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Украинка Дарья, переехавшая в Румынию, поделилась собственным опытом адаптации и дала пошаговые советы соотечественникам. Она объяснила, какие документы нужно оформить в первую очередь, где искать жилье, когда открывать банковский счет и что поможет быстрее привыкнуть к жизни в новой стране.

Об этом она рассказала в своем Tik-Tok.

По словам Дарьи, первым шагом по приезду должно стать оформление временной защиты, которая дает право легально проживать в стране, работать, пользоваться медицинскими услугами и устроить детей в учебные заведения.

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По ее словам, в Бухаресте эта процедура занимает немного времени.

«Оформление временной защиты в Бухаресте производится очень просто. Нужен паспорт, вам делают фото, и через несколько часов у вас готовый документ», — рассказала украинка.

Она также советует сразу спрашивать работников центра о бесплатных языковых курсах, контактах врачей, юристов и программах по трудоустройству.

Как лучше искать жилье

Дарья отмечает, что поиск квартиры может занять несколько недель, поэтому полагаться только на риелторов не стоит. По ее словам, лучше одновременно просматривать объявления на специализированных сайтах, в Facebook и Telegram-группах.

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Среди рекомендуемых ею сервисов — Imobiliare.ro, Storia и OLX.

«Пишите сразу в WhatsApp компаниям, которые выкладывают объявления. Уточняйте, актуальна ли квартира, и сразу договаривайтесь о просмотре. Английский здесь понимают отлично, и это большой плюс. Мы, к примеру, нашли квартиру всего после четырех просмотров. Но сейчас это может быть сложнее, поэтому действуйте параллельно по всем направлениям», — посоветовала она.

После приезда украинка рекомендует приобрести местную SIM-карту, а вот с открытием банковского счета можно подождать немного. В то же время она отмечает, что впоследствии местная карта все же станет необходимой.

«Хотя здесь и можно свободно пользоваться украинскими карточками, свой счет в Румынии рано или поздно понадобится», — объяснила Дарья.

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По ее словам, многие арендодатели принимают оплату только в леях, поэтому ей пришлось открыть счет в Revolut уже в течение первого месяца проживания.

Дарья считает, что комфортнее всего в Румынии чувствуют себя украинцы, которые работают удаленно.

«Это вообще идеальный вариант, потому что средняя заработная плата здесь довольно низкая по отношению к ценам на аренду и услуги», — отметила она.

Украинка советует как можно быстрее найти семейного врача и установить полезные мобильные приложения, в том числе 24Pay, CFR Călători, eMAG, Sameday, Mega Image и Lidl Plus, которые помогают в повседневной жизни.

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Отдельно она рекомендует не оставаться наедине после переезда.

«Начните искать коммьюнити. Здесь много украинских чатов. Знакомьтесь, посещайте ивенты, общайтесь, ведь найти единомышленников, а в дальнейшем друзей в эмиграции очень помогает в процессе адаптации. Языки не пугайтесь. Первое время хватит английского, но со временем лучше начать учить хотя бы базовые фразы и слова», — подытожила Дарья.

Украинцы за рубежом — последние новости

Украинка рассказала, что в Германии в садовых обществах запрещено постоянно проживать и длительно ночевать в дачных домиках. «Конечно, за одну-две ночи вопросов не будет, а вот если больше — штраф или даже выселение». Дачные участки имеют строгие ограничения: домик не может превышать 24 кв. м и не должно быть пригодным для постоянного проживания. На таких территориях действуют жесткие правила тишины, а громкие работы, в частности, кошения травы в определенные часы и дни, запрещены.

Также рассказывали о 5 вещах, которые больше всего удивили после переезда в Германию. Среди них — популярность наличных денег вместо карточных оплат, бумажные письма от учреждений, слабая мобильная связь и интернет, закрытые магазины по воскресеньям и длительное ожидание бытовых и административных услуг.

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