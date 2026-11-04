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Украинка по происхождению проиграла выборы в Палату представителей США: кто ее опередил
Республиканка украинского происхождения уступила демократу Джей Ди Форду в пятом избирательном округе штата Индиана.
Виктория Спартц не смогла переизбраться в Палату представителей США на промежуточных выборах 3 ноября. Аналитическая служба Decision Desk HQ определила победителем в ее округе демократа Джей Ди Форда после подсчета более 95% ожидаемых голосов.
Об этом пишет Укринформ .
По данным подсчета на тот момент, Форд набрал 51,79% голосов, а Спартц – 48,21%. Разница между кандидатами составляла чуть более девяти тысяч голосов.
Спартц работает в Палате представителей с 2021 года. На предыдущих выборах 2024 она победила в этом округе с преимуществом в 18,5 процентного пункта.
Напомним, что ранее Трамп раскритиковал опрос Fox News и оскорбил ведущую в день выборов