Украинка по происхождению проиграла выборы в Палату представителей США: кто ее опередил

Конгресс США / © Associated Press

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Виктория Спартц не смогла переизбраться в Палату представителей США на промежуточных выборах 3 ноября. Аналитическая служба Decision Desk HQ определила победителем в ее округе демократа Джей Ди Форда после подсчета более 95% ожидаемых голосов.

Об этом пишет Укринформ .

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По данным подсчета на тот момент, Форд набрал 51,79% голосов, а Спартц – 48,21%. Разница между кандидатами составляла чуть более девяти тысяч голосов.

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Спартц работает в Палате представителей с 2021 года. На предыдущих выборах 2024 она победила в этом округе с преимуществом в 18,5 процентного пункта.

Напомним, что ранее Трамп раскритиковал опрос Fox News и оскорбил ведущую в день выборов

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