Украинка поделилась горьким опытом эмиграции в Канаду: в чем причина

Украинка по имени Юлия, которая уже три года строит жизнь в Канаде, поделилась откровенным признанием о том, как изменилось ее внутреннее состояние за это время. Женщина рассказала, что, несмотря на внешнюю стабильность, она потеряла способность полностью расслабиться и обрести душевный покой.

Своей историей Юлия поделилась в Instagram под ником «yulia_canada__», пишет «Фокус».

По словам женщины, главная потеря за годы жизни за границей — это не финансы или потерянное время, а невозможность чувствовать себя в безопасности и покое. Эмиграция создала вокруг нее состояние постоянного напряжения, которого не было дома.

«Я уже три года живу в Канаде. И вот вещь, которую эмиграция у меня забрала. И это не деньги или время. Она забрала ощущение, что я могу расслабиться. Потому что, когда ты эмигрант, ты всегда чего-то ждешь — стабильности, документов, нового президента. И даже когда вроде бы все нормально, часть тебя все равно ждет плохого», — призналась автор видео.

Юлия добавила, что новые условия жизни заставили ее стать гораздо сильнее. Однако такая трансформация имеет свою оборотную сторону: женщина иногда чувствует ностальгию по тому времени, когда ей не приходилось постоянно быть «в боевой готовности».

Как отреагировали в Сети

Под видео Юлии собралось немало комментариев от соотечественников, также находящихся за границей. Многие узнали в ее словах собственные переживания. Пользователи отмечают, что путь эмигранта никогда не бывает легок, а ощущение временности сопровождает их годами.

«Зная тебя 6 лет, я и не помню то время, когда тебе не нужно было быть сильной… путь эмиграции не из легких», — написал один из знакомых женщины.

Другие подписчики сравнили жизнь в Канаде с опытом в Европе, отмечая, что территориальная близость к Украине иногда помогает легче переносить разлуку с домом.

«Понимаю вас, как никто, 4 года потратила на эмиграцию, но потихоньку уже начинаю расслабляться, но правда в Европе в каком-то плане проще, ведь рядом семья», — поделилась своим опытом другая пользовательница.

