Украинка поделилась правдой о жизни за границей и назвала главные минусы

Украинка поделилась правдой о жизни в Ирландии / © Associated Press

Украинка Тамара, почти год проживающая в Ирландии, рассказала о трудностях, с которыми сталкивается в повседневной жизни. По ее словам, страна поражает природой, но вместе с тем имеет ряд существенных недостатков, которые важно учитывать перед переездом.

Об этом блоггер Toma.Babenko рассказала в tiktok.

Нестабильная и холодная погода

Первым пунктом стала переменчивая и прохладная погода. Тамара отмечает, что летние теплые дни можно пересчитать по пальцам, дожди почти ежедневно, а температура океана даже в сезон держится на уровне около +14 °C.

Медицинская система оставляет неприятное впечатление

Система здравоохранения, по словам украинки, тоже оставляет неприятное впечатление. Ожидание обследования может длиться месяцами — например, попасть на УЗИ реально только через три месяца. Скорая помощь приезжает редко, так что в случае неотложной ситуации людям часто приходится добираться в больницу самостоятельно.

Высокие цены на жилье и слабый сервис

Найти жилье оказалось не менее сложно: свободных вариантов почти нет, а цены на аренду очень высоки. Украинка также подчеркнула, что сфера услуг в стране развита слабо: качественных кафе мало, а сервис часто оставляет желать лучшего.

Местная мода, напоминающая прошлое

Тамара удивилась и стилю местных жителей. По ее мнению, модные тенденции здесь выглядят устаревшими: яркий макияж, автозагар и накладные ногти напоминают ей атмосферу начала 2010-х.

Медленные банковские и почтовые услуги

Отдельный минус — работа банков и почты. Процессы проходят медленно, требуют немало бумажной работы и времени, что может осложнить адаптацию новоприбывшим.

