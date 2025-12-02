- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 425
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинка поделилась правдой о жизни за границей и назвала главные минусы
Украинка поделилась правдой о жизни в Ирландии и предупредила тех, кто хочет переехать за границу.
Украинка Тамара, почти год проживающая в Ирландии, рассказала о трудностях, с которыми сталкивается в повседневной жизни. По ее словам, страна поражает природой, но вместе с тем имеет ряд существенных недостатков, которые важно учитывать перед переездом.
Об этом блоггер Toma.Babenko рассказала в tiktok.
Нестабильная и холодная погода
Первым пунктом стала переменчивая и прохладная погода. Тамара отмечает, что летние теплые дни можно пересчитать по пальцам, дожди почти ежедневно, а температура океана даже в сезон держится на уровне около +14 °C.
Медицинская система оставляет неприятное впечатление
Система здравоохранения, по словам украинки, тоже оставляет неприятное впечатление. Ожидание обследования может длиться месяцами — например, попасть на УЗИ реально только через три месяца. Скорая помощь приезжает редко, так что в случае неотложной ситуации людям часто приходится добираться в больницу самостоятельно.
Высокие цены на жилье и слабый сервис
Найти жилье оказалось не менее сложно: свободных вариантов почти нет, а цены на аренду очень высоки. Украинка также подчеркнула, что сфера услуг в стране развита слабо: качественных кафе мало, а сервис часто оставляет желать лучшего.
Местная мода, напоминающая прошлое
Тамара удивилась и стилю местных жителей. По ее мнению, модные тенденции здесь выглядят устаревшими: яркий макияж, автозагар и накладные ногти напоминают ей атмосферу начала 2010-х.
Медленные банковские и почтовые услуги
Отдельный минус — работа банков и почты. Процессы проходят медленно, требуют немало бумажной работы и времени, что может осложнить адаптацию новоприбывшим.
Напомним, ранее украинка Анастасия, переехавшая в Португалию, рассказала о сложностях жизни в этой стране. В частности, она указала о проблемах с миграционной службой, которая «полностью парализована», и очень высоких ценах на жилье. Женщина пожаловалась на высокие налоги и ментальную медлительность португальцев.