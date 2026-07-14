Украинка показала, что действительно подают в ресторанах Германии: многих это удивит

Ресторан / © Freepik

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Украинка, несколько лет живущая в Германии и работавшая в одном из местных ресторанов, поделилась своим опытом работы на кухне. Ее рассказ об особенностях приготовления популярных блюд вызвал активное обсуждение в соцсетях, а мнения пользователей разделились.

Об этом пишет borschch.barbie.

По словам блоггерши, некоторые блюда, которые подают в ресторанах, могут готовиться совсем не так, как ожидают посетители.

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«Супы здесь — это замороженная заготовка, которую достают из морозильной камеры. Пятнадцать минут при 200 градусах — и вуаля: супчик подан», — рассказала она.

Также украинка обратила внимание на популярное немецкое блюдо Bratkartoffeln. По ее словам, картофель перед обжариванием предварительно отваривают, а готовят его преимущественно на топленом жире.

Что она советует не заказывать

Отдельно блогерша высказалась о рыбных блюдах и салате «Цезарь».

«Филе рыбы на гриле стоит минимум 25 евро. Но никто вам не скажет, что эта рыба — обычная заморозка», — отметила она.

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Также, по ее словам, салат «Цезарь» в некоторых заведениях может не оправдать ожиданий из-за простого состава и высокой цены.

Украинка подытожила, что за четыре года жизни в Германии ни один местный ресторан ее по-настоящему не поразил.

После опубликования пользователи оставили десятки комментариев. Часть людей поддержала слова блоггера и поделилась схожим опытом работы в немецких заведениях. Впрочем, другие отметили, что в Германии много качественных ресторанов, а уровень кухни зависит от конкретного заведения.

Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, украинская беженка, живущая в Германии, рассказала о неприятном инциденте с местной женщиной 50+ из сферы социальной помощи. Во время разговора немка разразилась оскорбительными стереотипами по отношению к украинкам, назвав их женщинами легкого поведения, которые «отбирают немецких мужчин», красятся и носят каблуки. Беженко выразила разочарование, отметив, что это разрушило ее представление об уважительном отношении немцев к бежавшим от войны украинцам.

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Также, живущая в Германии украинская беженка Людмила Русина тратит на продукты для двух человек всего 350–400 евро в месяц. Главный секрет экономии — использование специального приложения для поиска акций и покупка товаров со скидками до 80%. Самые выгодные распродажи, по ее словам, бывают по субботам, когда можно приобрести мясо, овощи, фрукты и нарезки по более низкой цене.

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