Украинка покорила британское кулинарное шоу: чем она поразила судей (фото)

Украинка Наталья Ричардсон

Реклама

Наталья Ричардсон стала первой украинкой в истории легендарного кулинарного шоу The Great British Bake Off. Уроженка Донбасса не только прошла отбор среди 10 тыс. претендентов, но и заставила британских судей аплодировать торту в форме карты Украины.

Об этом сообщает «Фокус».

Что известно о Наталье Ричардсон?

Наталье пришлось пройти непростой путь, прежде чем ее талант увидели миллионы зрителей. Будущая звезда кулинарных шоу родилась и выросла на Донбассе, однако после начала оккупации была вынуждена покинуть родной дом и переехать в Киев.

Реклама

Свою любовь Наталья встретила незадолго до полномасштабного вторжения. Она вышла замуж за британца Гарри и вместе с ним переехала в Великобританию. Впоследствии выяснилось, что именно муж стал инициатором участия Натальи в телевизионном шоу — он подал заявку, не предупредив жену.

Отбор был чрезвычайно жестким: украинку выбрали среди примерно 10 тыс. кандидатов.

Наталья Ричардсон и ее кулинарное произведение

Участие украинки в шоу The Great British Bake Off

В первом туре конкурса Наталья покорила судей необычным десертом — тортом в форме карты Украины. Эта работа принесла ей специальную награду.

Женщина признается, что для нее участие в проекте стало прежде всего возможностью изменить представление об Украине в мире. Через свои блюда она хотела показать британцам искренность украинской души и глубину национальной культуры.

Реклама

В своем творчестве кондитер органично сочетает классические украинские вкусы с экзотическими ингредиентами, формируя собственный узнаваемый гастрономический стиль.

Наталья Ричардсон и ее торт

Жизнь Натальи за кадром

Вне телекамер Наталья вместе с мужем активно помогают Украине. Они поддерживают беженцев и регулярно устраивают благотворительные ярмарки: женщина продает собственную выпечку, а все вырученные средства передает на помощь Родине.

Кроме этого, супруги воспитывают дочь Франческу и заботятся о собаке, спасенной волонтерами. После завершения войны Наталья и Гарри мечтают приехать в Украину вместе со своей дочерью.

Наталья с мужем Гарри

К слову, в прошлом году украинские хореографы Владислав Детюченко и Вероника Ракитина, которые живут в Нидерландах с 2022 года, стали победителями популярного шоу Holland’s Got Talent и завоевали главный приз — 50 тыс. евро.