Украинка попыталась ввезти в Польшу сотни тысяч евро и долларов наличными (фото)

Пачки наличных были спрятаны в сумке в багаже женщины.

Польские таможенники обнаружили на железнодорожном участке Перемышль – Медика незаконную перевозку крупной суммы незадекларированных наличных денег. Так, украинка пыталась ввезти в страну более 355 тыс. евро и 46 тыс. долл.

Об этом сообщила национальная налоговая администрация Польши.

Во время осмотра пассажирского поезда Киев – Перемышль сотрудники железнодорожной таможни обнаружили незаконную перевозку наличных на сумму более 1,7 млн злотых. Деньги с нарушением действующих норм перевозила гражданка Украины.

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Женщина подала валютную декларацию на перевозку 20 тыс. евро. Однако в ходе детальной проверки оказалось, что украинка перевозила значительно большую сумму денег – более 355 тыс. евро и 46 тыс. долл. (эквивалент 1,7 млн злотых).

Деньги были спрятаны в сумке, которая была в багаже женщины. Против путешественницы открыто уголовное производство и взыскано 50 тыс. злотых штрафа.

Незадекларированные наличные деньги, которые украинка попыталась ввезти в Польшу/Фото: национальная налоговая администрация Польши

В налоговой администрации отметили, что это не первый случай незаконной перевозки иностранной валюты через польско-украинскую границу за последние недели. Так, женщина, приехавшая в Польшу на поезде из Харькова, попыталась провезти в багаже 40 тыс. дол. О перевозке наличных украинка не сообщала. Деньги обнаружили таможенники при осмотре ее багажа с помощью рентгеновского прибора.

Также не подала валютную декларацию путешественница, пересекавшая польско-украинскую границу поездом из Одессы. Офицеры обнаружили в ее багаже 30 тыс. дол. Другая путешественница из Одессы не сообщила о перевозке более 33 тыс. фунтов стерлингов.

Национальная налоговая администрация Польши напомнила, что въезжающие или выезжающие из ЕС лица обязаны сообщать таможенным органам о перевозке наличных денег, если их стоимость равна или превышает общий эквивалент в 10 тыс. евро.

К слову, украинские пограничники недавно конфисковали две старинные книги, которые гражданка Украины пыталась вывезти в Румынию.

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