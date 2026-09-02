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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Украинка прожила в Испании более двух лет и вот что ее разочаровало

Блогрка рассказала о жизни за границей. Хороший климат, возможности для легализации и активная социальная жизнь привлекают, однако уровень доходов, цены на жилье, вопросы безопасности и интеграции заставляют часть людей задумываться, стоит ли оставаться в стране надолго.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Украинка прожила в Испании более двух лет и вот что ее разочаровало

Испания / © Getty Images

Украинка Полина, более двух лет живущая в Испании, до сих пор не определилась, хочет ли оставаться там надолго. По ее словам, комфортный климат и большое количество возможностей в стране совмещаются с проблемами, заставляющими задумываться о будущем.

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Легализация и вопросы безопасности

Одним из преимуществ Испании Полина называет возможности для легализации. По ее словам, украинцам после периода временной защиты относительно легко найти варианты дальнейшего легального проживания.

В то же время, мягкая миграционная политика страны вызывает у нее опасения относительно безопасности в будущем.

«И когда ты видишь, как в больших городах растет проблема краж, разбитых машин, бездомных, ты начинаешь думать: а насколько безопасно будет здесь через 5–10 лет?» — поделилась украинка.

Украинское сообщество может помешать интеграции

Еще один неоднозначный момент — социальная жизнь. Полина отмечает, что в Испании постоянно проходят различные мероприятия, поэтому найти занятие или компанию не проблема.

Однако большое украинское сообщество, по его мнению, может стать своеобразным «пузырьком». Человек способен годами жить в Испании, общаясь преимущественно с украинцами, и так и не выучить местный язык должным образом.

«Поэтому если ты не будешь искать испанцев и специально выходить за пределы своего пузырька, ты можешь так там и остаться и никогда не интегрироваться», — добавила блоггер.

Климат нравится, но зарплаты не так высоки

Среди главных достоинств страны Полина называет погоду. После более чем двух лет в Испании она уже с трудом представляет возвращение к более холодному климату.

Однако, по ее словам, не следует воспринимать жизнь в Испании как постоянный отпуск. Отдельным вызовом остается уровень зарплат и стоимость жилья.

«Если вы думаете: приеду в Испанию, найду работу и буду жить как в отпуске, то у меня для вас плохие новости. Зарплаты здесь не так высоки, как во многих других странах Европы», — сказала Полина.

Она также обратила внимание на стремительный рост стоимости аренды в больших городах.

По данным Numbeo, одному человеку для комфортной жизни в Испании нужно около 718 евро в месяц без учета аренды жилья.

Средняя стоимость аренды, предоставленная сервисом, составляет:

  • однокомнатная квартира в центре — 905 евро;

  • однокомнатная квартира на окраине — 711 евро;

  • трехкомнатная квартира в центре — 1414 евро;

  • трехкомнатная квартира на окраине — 1078 евро.

Напомним, ранее речь шла о поздних ужинах в Испании. Они стали не просто культурной особенностью, а прямым следствием внезапного перевода часов 1940 года, которые правительство так и не отменило.

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