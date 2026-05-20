Украинка раскрыла неожиданную сторону жизни в Дании: к чему заставляют

В Дании, несмотря на международную репутацию страны с идеальным балансом между работой и личной жизнью, родители с детьми сталкиваются с жесткими требованиями посещения учебных заведений и ограниченными возможностями для оформления больничных.

Об этом рассказала в своем блоге julia_padnevych пользовательница Юлия.

Строгие требования в образовании и работе

Блогерко отмечает, что в датских учебных заведениях с первых дней предупреждают о необходимости минимизировать пробелы. Частые болезни ребенка начинают критически влиять на стабильность и общие результаты обучения.

Схожие жесткие рамки действуют и на рабочих местах. В случае болезни ребенка родителям официально выделяют только первый или максимум второй день. В дальнейшем семья вынуждена самостоятельно искать альтернативные варианты решения проблемы.

Из-за таких ограничений эмигранты оказываются в тупике и вынуждены приводить детей в садики с насморком и кашлем. По информации автора, после бессонных ночей родители иногда дают малышам парацетамол, чтобы она смогла выдержать день. Юлия отмечает, что это связано не с безразличием родителей, а с тем, что для местной системы больной ребенок является «неудобством».

«Если бы не мужчина, мне было бы очень тяжело учиться в Дании. Когда ребенок болеет, становится проблемой не только для семьи, но и для работы и образования», — делится Юлия.

