Украинка раскрыла неожиданную сторону жизни в Дании: к чему заставляют

Почему в Дании больной ребенок — это проблема для работы и образования? Блогерша рассказала об обратной стороне датской системы и жестких правилах для родителей.

Флаг Дании / © Associated Press

В Дании, несмотря на международную репутацию страны с идеальным балансом между работой и личной жизнью, родители с детьми сталкиваются с жесткими требованиями посещения учебных заведений и ограниченными возможностями для оформления больничных.

Об этом рассказала в своем блоге julia_padnevych пользовательница Юлия.

Строгие требования в образовании и работе

Блогерко отмечает, что в датских учебных заведениях с первых дней предупреждают о необходимости минимизировать пробелы. Частые болезни ребенка начинают критически влиять на стабильность и общие результаты обучения.

Схожие жесткие рамки действуют и на рабочих местах. В случае болезни ребенка родителям официально выделяют только первый или максимум второй день. В дальнейшем семья вынуждена самостоятельно искать альтернативные варианты решения проблемы.

Из-за таких ограничений эмигранты оказываются в тупике и вынуждены приводить детей в садики с насморком и кашлем. По информации автора, после бессонных ночей родители иногда дают малышам парацетамол, чтобы она смогла выдержать день. Юлия отмечает, что это связано не с безразличием родителей, а с тем, что для местной системы больной ребенок является «неудобством».

«Если бы не мужчина, мне было бы очень тяжело учиться в Дании. Когда ребенок болеет, становится проблемой не только для семьи, но и для работы и образования», — делится Юлия.

Временная защита в ЕС для украинцев — последние новости

Напомним, в Евросоюзе обсуждают возможность лишения военнообязанных украинцев права на убежище после марта 2027 года, поскольку предоставление им убежища противоречит военной поддержке Киева.

Также в Польше с июня 2026 меняются условия программы 800+ для украинских беженцев со статусом UKR. Часть семей может потерять право на выплаты из-за новых требований к трудоустройству и образованию детей.

