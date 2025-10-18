Сеул / © Associated Press

Расстояние от Украины до Южной Кореи составляет более 7,5 тысяч километров, поэтому жизнь в этой стране значительно отличается от обычной для нас. Украинка, недавно побывавшая в Южной Корее, поделилась интересными фактами и наблюдениями об этой стране.

Об этом пишет 24 канал.

О нюансах, которые стоит знать тем украинцам, которые собираются посетить Южную Корею, рассказала пользовательница @kristikuzenko

Какие факты нужно знать туристам о Южной Корее

В Южной Корее Google Maps не прокладывают маршруты. Чтобы найти путь от точки «А» до точки «Б», нужно загрузить на телефон корейские аналоги — NAVER Map или KakaoMap.

Во многих ресторанах не рады посетителям, приходящим наедине. Одинокого гостя могут вывести из заведения или заставят покупать порцию на двоих.

На шоппинг обязательно возьмите с собой паспорт. Во многих магазинах прямо на месте рассчитают с чека налоги, и вы заплатите меньше. Еще один интересный факт — в Южной Корее можно легко получить бесплатную косметику за подписку. В Сеуле популярны pop-up stores — это маленькие магазины, которые открываются на несколько дней или недель, чтобы привлечь внимание покупателей. Они предлагают клиентам подписаться на их соцсети и получить подарки. Однако у pop-up stores популярных брендов могут быть большие очереди или даже онлайн-запись.

Еще несколько важных для украинцев фактов:

розетки в Южной Корее такие как у нас, поэтому никакие адаптеры не нужны;

не во всех магазинах и заведениях работает бесконтактная оплата, поэтому нужно носить с собой физическую банковскую карту;

обязательно имейте с собой наличные деньги, потому что она понадобится для оплаты проезда в общественном транспорте и чтобы рассчитаться на рынках или за уличную еду. По словам Кристины, 50 — 100 долларов наличных в неделю хватит;

в Сеуле много точек с бесплатным Wi-Fi, но к нему сложно присоединиться, потому что код авторизации не приходит на украинские номера. Лучше скачать приложение и купить электронную SIM-карту.

Куда обязательно нужно сходить в Сеуле?

Сеул — это столица и самый большой город Южной Кореи. Здесь много мест, которые точно стоят внимания. Издание Bon Traveler назвало всего несколько из них.

Gwangjang Market — это колоритный местный рынок, старейший в городе, и именно с него стоит начать знакомство с Сеулом.

Bukchon Hanok Village — этот жилой район Сеула напоминает отдельную маленькую деревню. Здесь можно увидеть традиционные корейские дома, называемые ханок.

Королевские дворцы Сеула, которых всего 5 и каждый имеет уникальную историю и архитектуру.

Национальный музей Кореи.

N Seoul Tower — обзорная башня на горе Намсан с видами на весь город.

Lotte World Tower — один из самых высоких небоскребов в мире.

