Украинка раскрыла свои расходы на жизнь в Албании — цены могут удивить

Украинка по имени Марта, проживающая вблизи города Дуррес в Албании, рассказала о своих ежемесячных расходах. Цены очень удивили пользователей соцсетей.

Своим опытом она поделилась в Instagram .

Сколько стоит жизнь в Албании

По словам Марты, этот вопрос стал одним из самых распространенных после нее видео о недостатках жизни в стране.

Аренда квартиры обходится ей в 280 евро в месяц. Речь идет о жилье формата 1+1 площадью около 65 квадратных метров. Квартира новая, а до моря всего несколько минут пешком, достаточно перейти дорогу, чтобы оказаться на набережной. В целом, как отмечает девушка, стоимость аренды в Албании может варьироваться от 250 до 1000–1500 евро в зависимости от условий и расположения.

Коммунальные платежи летом составляют около 90 евро, а зимой растут до 140 евро.

На продукты пара тратит около 150 евро за один поход в магазин раз в 5–7 дней.

Но сюда входит и алкоголь. Он здесь дорог, а закодироваться мы еще не успели», — шутя комментирует Марта.

Что касается бензина, то его стоимость составляет около 2 евро за литр. Общественный транспорт, добавляет девушка, в их регионе не очень развит.

Отдельно девушка подсчитала расходы на собаку – они достигают примерно 250 евро в месяц.

«Если пойдем к ветеринару, сумма в разы больше», — акцентировала девушка.

Также Марта добавила, что для украинцев медицина в Албании бесплатна. Более того, стоматологические услуги на достаточно высоком уровне, а цены — на уровне с украинскими.

Реакция Сети

Цена аренды квартиры кайф

А что насчет работы, вакансии, зарплата? Реально ли найти работу «на месте»?

Пишу здесь впервые: ну у вас цены в Албании, мы переезжаем с девушкой в Албанию (нет)

Агрессивно пропустила часть, где цена квартиры

Притворяюсь, что не писал этого комментария: квартира стоит как собака в месяц, люди хорошие, побойтесь Бога

