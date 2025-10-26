ТСН в социальных сетях

Мир
301
1 мин

Украинка рассказала, какая медицина в Испании: бесплатное лечение, но есть нюанс

Украинцы с временной защитой в Испании могут пользоваться бесплатной медициной – консультации, анализы, вакцинация. Однако очереди к специалистам могут занять месяцы.

Кирилл Шостак
Испания

Испания / © Getty Images

Украинка Ирина, уже несколько лет живущая в Испании, поделилась опытом пользования местной системой здравоохранения и объяснила, на что могут рассчитывать украинцы, получившие временную защиту в этой стране.

Об этом женщина рассказала в TikTok.

По ее словам, украинцы с временной защитой имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, если оформят специальную terjeta sanitaria — медицинскую карту, которую можно сделать в ближайшей государственной поликлинике.

Что входит в бесплатную медицину в Испании

  • консультации семейного врача, который при необходимости направляет к узким специалистам - кардиологу, гастроэнтерологу, дерматологу, офтальмолога и т.п.;

  • бесплатные анализы и обследования;

  • частичное или полное покрытие стоимости лекарства;

  • бесплатная вакцинация и прививка детей.

Впрочем, есть и весомый минус — длинные очереди к узким специалистам. Иногда ждать приёма приходится от недели до нескольких месяцев, а иногда даже полгода. Именно поэтому многие местные жители и переселенцы выбирают платное медицинское страхование, чтобы получить более быстрый доступ к врачам.

Ранее Ирина также рассказала о существенных отличиях между украинской и испанской системами образования. В частности она обратила внимание на то, что в Испании к возможности оставить ребенка на второй год относятся спокойно.

301
