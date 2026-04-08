Украинка рассказала о дерзкой схеме в Европе: как вас могут обокрасть среди бела дня (видео)

В центре испанской Валенсии украинская блогер Полина Фаустова столкнулась с вероятной попыткой кражи мобильного телефона. Злоумышленник использовал схему с инсценировкой ДТП, чтобы отвлечь внимание девушки и завладеть ее имуществом.

Об этом пострадала, известная в Instagram под ником @mrs.faustova, рассказала в своих соцсетях.

Как работает мошенническая схема в Испании

По словам Полины, событие произошло во время ее прогулки по городу. Мальчик в маске, который двигался на велосипеде, намеренно врезался в нее. После легкого столкновения он начал активно извиняться и интересоваться самочувствием девушки. Именно в этот момент украинка почувствовала постороннюю руку в своем кармане.

Злоумышленнику не удалось завершить воровство, поскольку девушка в этот момент крепко держала телефон рукой. Поняв, что схема не сработала, парень на велосипеде быстро покинул место происшествия.

Полина Фаустова предполагает, что нападение было спланировано заранее. По ее мнению, мужчина следил за ней из-за угла, видел, куда она положила гаджет, и специально выехал навстречу для создания «аварийной» ситуации.

«Я просто в шоке, он понял, что я держу телефон и просто уехал», — поделилась деталями украинка.

