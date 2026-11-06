Украинка рассказала о двух плюсах жизни в Албании: что её поразило

Албания / © Pixabay

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Украинка Юлия, которая уже около года живет в Албании, рассказала о преимуществах жизни в этой балканской стране. Среди главных плюсов она выделила солнечную погоду и относительно доступные расходы на повседневные нужды.

Об этом сообщает издание «Фокус», ссылаясь на видео девушки, опубликованное в TikTok.

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Солнце почти круглый год и жизнь у моря

Юлия рассказала, что переехала в Албанию примерно год назад и за это время успела оценить местный климат. По её словам, одно из самых заметных преимуществ страны — большое количество солнечных дней.

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«Здесь действительно светит солнце 300 дней в году», — отметила блогерша.

Девушка также рассказала о своих расходах на жилье. Сейчас она снимает квартиру с видом на море за 450 евро в месяц. Такая возможность жить недалеко от побережья, по её мнению, является одной из привлекательных особенностей страны.

Еще одним преимуществом Юлия назвала доступные цены в заведениях общественного питания. По ее словам, кофе вместе с местной едой может обойтись примерно в три евро.

Украинка живет, не зная албанского языка

Вторым важным фактором, облегчающим жизнь в Албании, Юлия считает возможность общаться на английском языке. Она утверждает, что большинство местных жителей владеют этим языком, поэтому сама до сих пор не выучила албанский.

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Кроме того, блогерша обратила внимание на условия пребывания украинцев в стране. По её словам, граждане Украины могут проживать в Албании без оформления дополнительных документов, имея при себе паспорт.

В то же время Юлия предупредила, что Албания — не та страна, куда стоит ехать в поисках высоких зарплат. В ответах на комментарии она пояснила, что украинцы, переезжающие туда, в основном работают удаленно или устраиваются на работу к другим украинцам.

В комментариях рассказали о другом опыте

Не все пользователи TikTok согласились с оценками блогерши, в частности в отношении распространенности английского языка. Некоторые комментаторы отметили, что их опыт жизни в Албании существенно отличался.

Одна из женщин, прожившая в стране три с половиной года, рассказала, что зарплата на местной работе составляла примерно 500–600 евро. Поэтому, по её мнению, переезд имеет смысл прежде всего для тех, кто работает удалённо. Она также отметила, что уровень владения английским языком среди албанцев зависит от местности, а утверждение о возможности проживания без оформления документов не соответствует её опыту.

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Другие пользователи также усомнились в утверждении о том, что английским владеет почти всё население. В частности, комментаторы, проживавшие в Дурресе, сообщили, что там далеко не каждый местный житель мог общаться на этом языке. Некоторые добавили, что в отдельных регионах Албании люди чаще знают немецкий или итальянский.

В то же время эта критика не означала негативного отношения к самой стране. Одна из пользовательниц, прожившая в Албании год, подтвердила, что английский там знают не так много людей, как утверждала Юлия, но в целом ей очень нравилось там жить.

Напомним, украинская беженка рассказала, что в Германии распространена привычка оставлять ценные вещи прямо на улице. Их забирают все желающие, даже состоятельные люди.

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