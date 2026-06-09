Украинка рассказала о реальных зарплатах в Германии: сколько зарабатывают беженцы

Реальные зарплаты украинцев в Германии Фото иллюстративный / © Associated Press

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Украинцы в Германии часто работают не за заоблачные зарплаты.

Об этом рассказала блогерша liudmyla.rusina.

Она назвала реальные доходы многих жителей Украины в Германии.

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По ее словам, многие украинцы, переехавшие в Германию, рассчитывают на значительно более высокие заработки, чем в Украине. Однако на практике большинство беженцев и трудовых мигрантов начинают с работы с минимальной оплатой труда или получают лишь чуть больше установленного минимума.

Даже специалисты с высшим образованием и опытом работы часто сталкиваются с тем, что работодатели предлагают им значительно более низкую оплату, чем местным работникам на аналогичных должностях.

«Иностранцев часто приглашают на собеседования, понимая, что могут получить хорошего специалиста с образованием и опытом за меньшие деньги», — отметила она.

В то же время блогер отмечает, что не всегда речь идет о дискриминации. Во многих вакансиях уровень зарплаты определен заранее, и работодатель просто соблюдает установленные условия.

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Чрезвычайно высокие заработки в Германии — миф или правда?

Украинка также призвала критически относиться к историям о высоких заработках в Германии. По ее словам, некоторые профессии действительно предусматривают более высокие доходы, однако за ними часто стоят сложные условия труда, ночные смены, сверхурочная работа или длительные командировки.

В качестве примера она привела водителей и дальнобойщиков. Формально их зарплаты могут быть привлекательными, но если учесть фактическое количество отработанных часов и погрузку, реальный уровень оплаты оказывается значительно скромнее.

Несмотря на это, женщина подчеркивает, что даже минимальная зарплата в Германии позволяет обеспечить базовые нужды и комфортно жить. В настоящее время минимальная месячная зарплата до уплаты налогов составляет около 2400 евро.

По словам украинки, именно поэтому большинство мигрантов в Германии, даже работая на невысокооплачиваемых должностях, могут позволить себе стабильную жизнь, хотя ожидания уровня доходов часто оказываются завышенными.

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Тем временем цены на продукты и горючее в Украине снова выросли. НБУ прогнозирует временное ускорение инфляции, несмотря на замедление в мае 2026 года.

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