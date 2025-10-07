Украинка рассказала, сколько зарабатывает учитель на замене в Канаде: сумма ошарашила

Украинка в Канаде

Украинка из Ванкувера рассказала, сколько зарабатывают учителя. Так, они могут получить около 300 долларов за день работы, независимо от количества отработанных часов.

Об этом в своем TikTok рассказала украинка Эдита, ныне проживающая в Канаде.

По словам девушки, ставка для учителя на замене в Ванкувере составляет 300 долларов чистыми в день. При этом неважно, сколько уроков педагог фактически проводит.

«Можешь прийти с утра или после обеда, провести один, два или пять уроков — зарплата все равно составляет 300 долларов. Бывает, что вообще не провожу уроки, только занимаюсь организационными вопросами», — пояснила Эдита в своем блоге.

Среди недостатков такой работы украинка называет нестабильность. В частности, в маленьких школах может не хватать часов, поэтому учителя часто берут работу сразу в двух-трех учебных заведениях, чтобы иметь занятость каждый день.

Спрос на учителей на замене в Канаде, по словам блогерши, обусловлен тем, что педагоги на полных ставках нередко берут отгулы, к примеру, из-за больничных, ухода за детьми или плановых операций.

«Работы хватает, потому что учителя регулярно берут выходные и замены нужны постоянно», — говорит Эдита.

В комментариях к видео пользователи по-разному оценили условия труда. Одни сомневаются в стабильности таких заработков, другие отмечают, что подобную сумму в Украине не всегда получают даже за месяц работы.

Некоторые поинтересовались, как украинка подтверждала диплом педагога. По словам Эдиты, она училась в Ужгороде и Ровно, имеет степень магистра начальных классов и магистра филологии (украинский и немецкий языки). В то же время ее должность в Канаде не нуждается в подтверждении диплома. Кроме этого, сейчас девушка ожидает сертификат учителя.

Впоследствии Эдита записала новое видео, где ответила на возмущение людей о том, что «в Украине нет таких зарплат».

«Там заглавными буквами написано: „Жизнь в Канаде“, — подчеркнула она.

Более того, она рассказала о неочевидных нюансах такой работы. Так, ее должность называется TOC (tescger on call) — педагога могут вызвать в разное время в любой день.

«Вы можете заменять любой предмет в любом классе с 1 по 12-й. Почему любой предмет? В мои обязанности не входит объяснение нового материала. Учитель знает, что его не будет день-две-неделю, он покидает программу. Я прихожу, меня ждут распечатки, я раздаю задание, они выполняют, я контролирую. Если это, например, 3-й класс, где детки постоянно переспрашивают, да и дисциплину нужно поддерживать, то это не так легко, вы не сможете „просто пересидите“», — акцентировала она.

Ранее говорилось, что Кабмин принял решение о повышении доплат за работу в неблагоприятных условиях для учителей, работающих в прифронтовых территориях.

Так, размер выплаты вырастет с 2000 грн. до 4000 грн. (5200 грн. до уплаты налогов) в месяц. Для педагогов с погрузкой свыше одной ставки доплата будет увеличиваться пропорционально.

Увеличенную доплату получат 25 735 педагогических работников (29 342,3 ставки) из 84 территориальных общин в девяти областях Украины. Подробности — в материале ТСН.ua.