Украинка рассказала, сколько зарабатывает учитель на замене в Канаде: сумма ошарашила
По словам украинки, оплата не зависит от того, сколько произведено уроков.
Украинка из Ванкувера рассказала, сколько зарабатывают учителя. Так, они могут получить около 300 долларов за день работы, независимо от количества отработанных часов.
Об этом в своем TikTok рассказала украинка Эдита, ныне проживающая в Канаде.
По словам девушки, ставка для учителя на замене в Ванкувере составляет 300 долларов чистыми в день. При этом неважно, сколько уроков педагог фактически проводит.
«Можешь прийти с утра или после обеда, провести один, два или пять уроков — зарплата все равно составляет 300 долларов. Бывает, что вообще не провожу уроки, только занимаюсь организационными вопросами», — пояснила Эдита в своем блоге.
Среди недостатков такой работы украинка называет нестабильность. В частности, в маленьких школах может не хватать часов, поэтому учителя часто берут работу сразу в двух-трех учебных заведениях, чтобы иметь занятость каждый день.
Спрос на учителей на замене в Канаде, по словам блогерши, обусловлен тем, что педагоги на полных ставках нередко берут отгулы, к примеру, из-за больничных, ухода за детьми или плановых операций.
«Работы хватает, потому что учителя регулярно берут выходные и замены нужны постоянно», — говорит Эдита.
В комментариях к видео пользователи по-разному оценили условия труда. Одни сомневаются в стабильности таких заработков, другие отмечают, что подобную сумму в Украине не всегда получают даже за месяц работы.
Некоторые поинтересовались, как украинка подтверждала диплом педагога. По словам Эдиты, она училась в Ужгороде и Ровно, имеет степень магистра начальных классов и магистра филологии (украинский и немецкий языки). В то же время ее должность в Канаде не нуждается в подтверждении диплома. Кроме этого, сейчас девушка ожидает сертификат учителя.
Впоследствии Эдита записала новое видео, где ответила на возмущение людей о том, что «в Украине нет таких зарплат».
«Там заглавными буквами написано: „Жизнь в Канаде“, — подчеркнула она.
Более того, она рассказала о неочевидных нюансах такой работы. Так, ее должность называется TOC (tescger on call) — педагога могут вызвать в разное время в любой день.
«Вы можете заменять любой предмет в любом классе с 1 по 12-й. Почему любой предмет? В мои обязанности не входит объяснение нового материала. Учитель знает, что его не будет день-две-неделю, он покидает программу. Я прихожу, меня ждут распечатки, я раздаю задание, они выполняют, я контролирую. Если это, например, 3-й класс, где детки постоянно переспрашивают, да и дисциплину нужно поддерживать, то это не так легко, вы не сможете „просто пересидите“», — акцентировала она.
Ранее говорилось, что Кабмин принял решение о повышении доплат за работу в неблагоприятных условиях для учителей, работающих в прифронтовых территориях.
Так, размер выплаты вырастет с 2000 грн. до 4000 грн. (5200 грн. до уплаты налогов) в месяц. Для педагогов с погрузкой свыше одной ставки доплата будет увеличиваться пропорционально.
Увеличенную доплату получат 25 735 педагогических работников (29 342,3 ставки) из 84 территориальных общин в девяти областях Украины. Подробности — в материале ТСН.ua.