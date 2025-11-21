Украинка сбежала от мира и живет за Полярным кругом: видео

Арктика

Реклама

Украинка Надя Очарована рассказала о том, как ей живется в Арктике за Полярным кругом. Там она наслаждается природой как можно дальше от цивилизаций и суеты.

Девушка утверждает, что обрела внутреннее равновесие и покой. В своем блоге она делится впечатлениями от жизни без суеты больших городов.

В одном из своих видео путешественница показала жизнь в норвежской хитте — традиционном домике, расположенном у побережья.

Реклама

Девушка рассказала, как ей там живется в полярную ночь.

Жизнь в Арктике

«Солнце зашло только вчера, так что мы на очень ранней стадии темного сезона. Сейчас мы еще можем видеть немного дневного света. Скоро все дни сольются в один. Звезды приходят ко мне на завтрак, а ко времени, когда наступает обед, совсем темно», — рассказывает она.

Далее Надежда демонстрирует кадры, снятые в течение дня.

«Вот это не солнце, а эхо, — последняя часть света. До конца месяца мы будем жить в полной темноте круглосуточно. Я стараюсь максимально использовать это время. Он дается, чтобы глубоко погрузиться в работу, чтобы внешние картинки не отвлекали от работы. Я обожаю это время. Люди ездят на темные ретриты, чтобы узнать себя, а здесь сидишь в полярном сиянии бесплатно», — добавляет автор видео.

Реклама

Жизнь за Полярным кругом / © скриншот с видео

Что пишут люди?

В комментариях зрители стали шутить. Мол, в украинских городах тоже полярная ночь, но по другой причине.

«А я живу в Днепре, и у нас сейчас тоже полярная ночь. Только неизвестно, сколько она будет продолжаться»;

«Ваши видео очень интересны. Благодаря таким блогам можно узнать лучший мир»;

«Посмотреть, наверное, интересно, но жить нет, такое себе».

Напомним, ранее мы писали о стране, которая, по мнению украинской беженки, не всем подходит для жизни. Женщина поделилась разочарованием от переезда.