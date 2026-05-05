Мир
Блогер сравнила школы в Испании и Украине: что ее шокировало (видео)

Украинка назвала два самых больших минуса среднего образования в Испании.

Руслана Сивак
Обучение

Обучение

Украинская блоггерша Вера Вовчук поделилась собственным опытом обучения детей в Испании, выделив закрытость учебных заведений и обустройство школьных подворий как основные минусы.

Об этом сообщает vira_vovchuk.

По словам женщины, наибольшей проблемой является ограниченный доступ родителей в школы, которые она сравнила с «закрытыми объектами за высоким забором». Коммуникация с педагогами происходит исключительно через специальное мобильное приложение.

«Это не так, как в Украине, когда можно было прийти в школу, поговорить с каждым учителем или позвонить, выяснить, что и как. Нет, здесь коммуникация происходит через мобильное приложение Web Familia», — рассказала украинка.

Она добавила, что личную встречу с учителем следует назначать заранее, причем такая возможность есть не со всеми преподавателями.

Другим существенным недостатком украинка назвала отсутствие деревьев и тени на школьных площадках под палящим испанским солнцем, из-за чего дети вынуждены играть под прямыми лучами.

«То есть над чем работать, есть что совершенствовать. Мой сын всегда говорил, что школа — это тюрьма для детей, и я его понимаю», — подытожила блогерша.

