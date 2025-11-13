Украинка в Италии убила 9-летнего сына и перерезала себе вены: подробности трагедии

Итальянская полиция

Итальянская полиция арестовала в городе Муджа 55-летнюю украинку по обвинению в убийстве своего 9-летнего сына. После содеянного женщина пыталась совершить самоубийство, перерезав себе вены.

Об этом трагическом случае сообщили в четверг, 13 ноября, в полиции Италии.

Трагедия произошла накануне. Тело мальчика и раненую женщину обнаружили полицейские, когда отец ребенка обратился в полицию.

58-летний отец — гражданин Италии. Он должен был забрать сына от бывшей жены около 21:00, но не смог дозвониться ни к ребенку, ни к матери.

Полицейские вместе с пожарными вошли в помещение и обнаружили мальчика мертвым. Рядом лежала его мать с перерезанными венами.

Женщину немедленно госпитализировали, ее жизнь спасли.

Мэр города Муджа Паоло Полидори объявил траур в связи с трагедией.

По его словам, семья находилась под наблюдением социальных служб.

Он назвал ситуацию в семье «сложной, но не драматической».

После развода мальчика воспитывал отец, однако суд разрешил матери регулярно видеться с ребенком. В день трагедии, по словам отца, ничего не свидетельствовало о возможной опасности.

Утром 13 ноября суд принял решение об аресте украинки, после чего ее перевели в тюрьму Триеста.

