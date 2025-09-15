ТСН в социальных сетях

Украинка в Норвегии была шокирована уровнем школьных заданий для третьеклассников

Уровень школьных заданий для третьеклассников в Норвегии настолько простой, что вызвал недоумение и споры в Сети.

Вера Хмельницкая
Школьницы

Школьницы / © pexels.com

Украинка Алина Ядчишина, которая сейчас проживает с дочерью в норвежском городе Буде, поделилась примерами заданий из местной школы, где учится ее ребенок. Уровень этих заданий шокировал женщину.

Об этом пишет «Радио Трек».

По словам Ядчишиной, задания в норвежской школе настолько просты, что больше напоминают упражнения для детсада или первого класса в Украине. Например, детям предлагают раскрасить предметы в соответствующие цвета: солнце — желтым, грушу — зеленым, яблоко — красным.

Другое задание заключается в том, чтобы зачеркнуть неправильное утверждение.

«Например, что может собака? Может лаять, может нюхать, может писать, может есть, но не может считать», — говорится в условии.

Алина признается, что ее удивляет настолько легкий уровень заданий в процессе учебы детей этого возраста.

Пример заданий для третьеклассников в норвежской школе / © РадиоТрек

Пример заданий для третьеклассников в норвежской школе / © РадиоТрек

В то же время многие подписчики в комментариях отмечают: хотя такие задачи действительно напоминают начальный уровень в Украине, это не обязательно является негативом, ведь подход к обучению в разных странах может отличаться:

  • У нас в садике — в младшей группе такие задания;

  • Жители Норвегии не страдают отсутствием интеллекта, хотя и учатся по такой школьной программе. Мало того, у них гораздо более устойчивая психика, в отличие от нас;

  • Дети в Норвегии с удовольствием идут в школу;

  • Толку с того, что я знаю логарифмы;

  • А у нас в Украине мой ребенок забросил «Букварь», первый класс, и в слезы, потому что надо было читать целую страницу! Это был ужас. Во 2 классе вычитали десятки;

  • И это супер! В наших школах в бункерах у многих детей начинается стрессовый сахарный диабет от этой программы! Молчу о родителях.

К слову, украинка, которая переехала в Канаду, была поражена кардинальными различиями в образовательных системах двух стран. Канадские школы фокусируются на практических жизненных навыках вместо «академических» знаний, а еще большое внимание уделяется коллективной работе и коммуникационному опыту.

