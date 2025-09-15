- Дата публикации
Украинка в Норвегии была шокирована уровнем школьных заданий для третьеклассников
Уровень школьных заданий для третьеклассников в Норвегии настолько простой, что вызвал недоумение и споры в Сети.
Украинка Алина Ядчишина, которая сейчас проживает с дочерью в норвежском городе Буде, поделилась примерами заданий из местной школы, где учится ее ребенок. Уровень этих заданий шокировал женщину.
Об этом пишет «Радио Трек».
По словам Ядчишиной, задания в норвежской школе настолько просты, что больше напоминают упражнения для детсада или первого класса в Украине. Например, детям предлагают раскрасить предметы в соответствующие цвета: солнце — желтым, грушу — зеленым, яблоко — красным.
Другое задание заключается в том, чтобы зачеркнуть неправильное утверждение.
«Например, что может собака? Может лаять, может нюхать, может писать, может есть, но не может считать», — говорится в условии.
Алина признается, что ее удивляет настолько легкий уровень заданий в процессе учебы детей этого возраста.
В то же время многие подписчики в комментариях отмечают: хотя такие задачи действительно напоминают начальный уровень в Украине, это не обязательно является негативом, ведь подход к обучению в разных странах может отличаться:
У нас в садике — в младшей группе такие задания;
Жители Норвегии не страдают отсутствием интеллекта, хотя и учатся по такой школьной программе. Мало того, у них гораздо более устойчивая психика, в отличие от нас;
Дети в Норвегии с удовольствием идут в школу;
Толку с того, что я знаю логарифмы;
А у нас в Украине мой ребенок забросил «Букварь», первый класс, и в слезы, потому что надо было читать целую страницу! Это был ужас. Во 2 классе вычитали десятки;
И это супер! В наших школах в бункерах у многих детей начинается стрессовый сахарный диабет от этой программы! Молчу о родителях.
К слову, украинка, которая переехала в Канаду, была поражена кардинальными различиями в образовательных системах двух стран. Канадские школы фокусируются на практических жизненных навыках вместо «академических» знаний, а еще большое внимание уделяется коллективной работе и коммуникационному опыту.