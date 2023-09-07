Украинка в Осло случайно арендовала квартиру Путина: как она выглядит (фото)

На фотографиях, которые должны были иллюстрировать состояние жилья, все выглядело "нормально".

Украинка по имени Ирэна во время своего рабочего визита в Осло случайно арендовала квартиру у фаната Путина.

Об этом пишет Obozrevatel.

Как стало известно, женщина арендовала квартиру в центре столицы Норвегии. Нашла ее на одной из популярных платформ по поиску жилья. На фотографиях, которые должны были иллюстрировать состояние жилья, все выглядело "граждански". Однако когда женщина попала внутрь дома, все оказалось совсем иначе.

Фото: Обозреватель

В квартире она нашла на подоконнике статуэтку Ленина и другие атрибуты РФ.

"Заселилась поздно вечером, и каково же было мое удивление, когда я разостлала кровать, а там постель с матрешками. Утром, заварив кофе и открыв шторы в гостиной, я увидела... Ленина, который смотрел на меня с подоконника в своей бронзовой скульптуре ", – рассказала женщина.

На сообщение шокированной арендаторки владелец дерзко не отвечал, что показалось украинцы странным и неуважительным.

"Наверное, считал мой вопрос некорректным, что ли. Но сдавать жилье с традиционными атрибутами России считаю не только неправильным, и не потому, что я украинка, а потому, что пропагандировать культуру агрессора, который 1,5 года ведет войну в центре Европы, является недопустимым", – высказалась Ирэна.

Напомним, что в Финляндии задержан один из лидеров неонацистской группировки "Русич" Петровский, воевавший против Украины.