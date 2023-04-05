Украинка в Польше купила куртку в секонд-хенде: она нашла в кармане трогательное письмо для беженцев

Владелица куртки и польские журналисты подозревают, что куртка должна была быть подарком для беженцев из Украины, но каким-то образом оказалась на прилавке магазина.

В польском городе Быдгощ украинка купила куртку в магазине подержанной одежды. Дома женщина нашла в кармане одежды трогательное письмо.

Об этом пишет Pomorska.pl и "Радио Трек".

На листе бумаги было написано от руки, с одной стороны польской, а с оборота немного украинской, немного английской. Кто-то написал: "Дорогие соседи из Украины, я думаю о вас в своих молитвах. Никогда не теряйте надежды. Один российский психопат никогда не лишит вас достоинства, идентичности и национальной гордости".

На обороте листа было написано на украинском: "Да здравствует свободная и независимая Украина!".

Также был текст на английском с объяснением: "Извините за то, как я пишу на украинском. Я знаю, что это не очень хорошо, но я просто хотела сообщить, что поддерживаю вас и молюсь за вашу страну и весь украинский народ".

"Кажется, куртка должна была быть подарком для беженцев, но оказалась в продаже", — говорит украинка, которая приобрела куртку с письмом. Теперь женщина ищет автора письма, чтобы поблагодарить, и сообщить, что ее одежду, отданную на благотворительность, продают в магазинах.

Журналисты позвонили в магазин подержанной одежды в Быдгоще, где женщина совершила покупку.

"Наши товары поступают из-за границы. Мы не покупаем подержанную одежду у частных лиц, хотя некоторые магазины покупают. Понятия не имею, как к нам попала куртка, которая должна быть для украинцев", — ответила продавщица.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине еще нескольких истребителей МиГ-29.

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