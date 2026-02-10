Украинку нашли мертвой в берлинском парке — что говорит полиция

Украинку нашли мертвой в Берлине Фото иллюстративное / © Associated Press

Берлинская полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки Украины. Тело женщины было обнаружено на скамейке в парке в ночь на 9 февраля.

Об этом сообщает посольство Украины в Германии.

По информации дипучреждения, подозреваемый также является гражданином Украины. Согласно немецким СМИ, 40-летнюю женщину обнаружили окровавленной на скамейке возле детской площадки на улице Альтенгоферштрассе в районе Лихтенберг. Рядом заметили подозрительного мужчину, который, по предварительным данным, был знаком с жертвой.

Полиция Берлина подтвердила, что расследуется возможное умышленное убийство. На месте работала 1-я комиссия по расследованию убийств, криминалисты фиксировали доказательства, поднимали дрон для аэросъемки и осмотрели вещи, оставленные рядом с телом, среди которых рюкзак, шарф, термокружка и электронная сигарета.

Посольство Украины держит дело на контроле и поддерживает связь с правоохранителями для предоставления необходимой помощи. Пока обстоятельства трагедии выясняются, и полиция продолжает расследование.

