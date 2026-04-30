Граница / © Национальная полиция Украины

На польско-украинской границе пограничники разоблачили попытку использования поддельного документа. Инцидент произошел 29 апреля на пункте пропуска «Медика», где гражданка Украины проходила контроль пешком.

Об этом сообщило издание inPoland.

Во время проверки австрийской карты пребывания пограничники Бещадского подразделения обнаружили вмешательство в документ: одну из цифр изменили с «3» на «8». Так женщина пыталась продлить срок действия разрешения — с марта по август.

Нарушительница признала свою вину и согласилась на наказание — шесть месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Также установили, что ранее она уже имела проблемы с законом в Польше. Суд принял решение внести ее в перечень нежелательных лиц, после чего во въезде отказали, и женщина вернулась в Украину.

Еще один случай произошел 28 апреля в пункте пропуска «Будомеж». Там 21-летний украинец предъявил поддельную норвежскую визу. Документ не соответствовал образцам и не содержал необходимых элементов защиты. Мужчина признался, что приобрел фальшивку за 500 долларов. Его также не пропустили в Польшу, ведется расследование.

По информации пограничной службы, с начала 2026 года в зоне ответственности Бещадского подразделения обнаружили более 750 поддельных документов — как на границе, так и во время проверок внутри страны.

