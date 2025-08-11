Украинку обвиняют в перевозке взрывчатки курьерской службой в Польше

Польская полиция / © depositphotos.com

Реклама

Польская прокуратура предъявила обвинение гражданке Украины в причастности к отправке посылки со взрывчаткой через курьерскую службу, сообщило в понедельник Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

Об этом сообщает Reuters.

Обвинительный акт был подан в окружном суде Петркув-Трибунальского в центральной Польше против Кристины С., говорится в заявлении ABW.

Реклама

Отмечается, что Кристина С. обвиняется по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за причинение вреда путем поджога или взрыва. В то же время эта статья не включает сотрудничество с иностранными разведками.

Ссылку со взрывчаткой обнаружили на складе курьерской компании в городе Лодзь. О мотивах преступления в заявлении не сообщается.

В ABW добавили, что в июле 2024 года обвиняемая участвовала в транспортировке посылки, содержащей взрывчатые вещества, в том числе инициатор взрыва и электродетонаторы. По информации агентства, это была конструкция типа кумулятивной бомбы.

Кроме Кристины С., к преступлению причастны еще один гражданин Украины и два гражданина России.

Реклама

Прокуроры также сообщили о задержании двух человек в рамках расследования. По их словам, посылка могла нанести значительный ущерб критически важной инфраструктуре, что подтверждается химической экспертизой, проведенной агентством внутренней безопасности.

Напомним, ранее в Польше арестован 36-летний украинец по подозрению в повреждении оборудования водозабора курортного города Сопота в Польше.