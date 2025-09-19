Украинку, пережившую Холокост, жестоко убили в США: что произошло

Инвалидная коляска / © news.yahoo.com

В воскресенье, 14 сентября, в доме престарелых Seagate на Кони-Айленде в Бруклине медсестра обнаружила 89-летнюю Нину Кравцову с тяжелыми травмами головы. Несмотря на усилия медиков, на следующее утро женщина скончалась.

Об этом пишет The New York Post.

Детали кровавой расправы

Как сообщил на суде помощник окружного прокурора, вся комната была залита кровью. У кровати жертвы лежала педаль от инвалидной коляски, которая, вероятно, стала орудием преступления. Вторую педаль нашли выброшенной из окна.

Погибшая Нина Кравцова / © скрин с видео

Подозреваемую, 95-летнюю Галину Смирнову, обнаружили в ванной с кровью на рубашке и руках, которые она пыталась отмыть. Женщина, страдающая деменцией, прибыла в дом престарелых только за день до трагедии.

Подозреваемая Галина Смирнова / © New York Post

По словам дочери Нины Кравцовой, Люси Флом, ее мать пережила Холокост, потеряв всю семью в возрасте пяти лет. После войны она стала медсестрой в Украине, а затем переехала в США, чтобы дать дочери лучшее образование.

«Она во многом пожертвовала. Она была матерью-одиночкой. Она родила меня, когда ей было 18. Она приехала сюда, чтобы дать мне хорошее образование. Она была очень преданной матерью», — рассказала Люси Флом.

Семья убитой Нины Кравцовой / © New York Post

Галине Смирновой предъявлены обвинения в убийстве второй степени и незаконном хранении оружия. В настоящее время она находится в тюремном отделении больницы Бельвю, где ожидает следующего судебного заседания.

Напомним, 22 августа в Северной Каролине (США) трагически погибла 23-летняя украинка Ирина Заруцкая. В общественном транспорте на девушку с ножом напал 34-летний бездомный Декарлос Браун, задержанный непосредственно с поличным.

Момент нападения зафиксировали камеры наблюдения и видео обнародовали местные СМИ. Убийство украинской беженки вызвало резонанс в США и повлекло за собой политический скандал. Сторонники Дональда Трампа заявили о умалчивании трагедии частью медиа, а сам президент США заявил, что убийца должен получить смертный приговор.

Впоследствии стало известно, что подозреваемый объяснил своей сестре, почему напал именно на Заруцке.

Ирина переехала в США вместе с мамой, братом и сестрой три года назад, в то время как отец остался в Украине. Семья вспоминает девушку как «талантливую и преданную искусству художницу». Она окончила киевский колледж по специальности «Искусство и реставрация», работала в магазине и занималась восстановлением исторических зданий и артефактов.