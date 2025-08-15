Украинка Екатерина Вакарова, которую задержали в Индонезии с наркотиками

На Бали разоблачили попытку незаконного ввоза наркотиков. Сотрудники таможенного поста аэропорта И Густи Нгурах Рай совместно с Национальным агентством по борьбе с наркотиками (BNN) провинции Бали остановили контрабанду нового вида психоактивного вещества — 4-хлорметкатинона (4-CMC) — общим весом 2 кг. Правоохранители задержали 21-летнюю украинку Екатерину Вакарову.

Об этом сообщает Patrolipost.com.

Инцидент произошел 3 августа в зоне международных прибытий аэропорта Нгурах Рай. Внимание инспекторов привлекло подозрительное поведение украинской пассажирки после прилета. Во время проверки багажа на рентгене сработала система тревоги, указывающая на возможное наличие опасных предметов. Во время детального осмотра в чемодане был найден пакет с запрещенным веществом.

«Результаты лабораторного анализа подтвердили, что найденное вещество — 4-CMC, новый вид наркотика», — сообщил один из сотрудников.

Заметим, этот синтетический наркотик, который еще называют «голубым сапфиром», очень опасен и может вызвать психоз, судороги, а также смерть.

Наркотик в виде белого порошка был тщательно спрятан. Девушка, которая, по данным следствия, бросила школу в 10-м классе, не смогла опровергнуть принадлежность багажа. Пассажирку задержали и допросили.

Во время первичного опроса украинка признала, что намеревалась сбывать наркотики на Бали, ориентируясь прежде всего на иностранных туристов. Следствие подозревает девушку в причастности к международной преступной сети.

Сейчас таможенники и BNN продолжают работу над установлением других участников вероятного наркосиндиката, которые могут действовать на острове.

«Совместная команда BNN Бали и таможенной службы продолжает работу, чтобы разоблачить этот международный наркосиндикат», — отметил один из сотрудников на условиях анонимности.

Представитель пресс-службы BNN провинции Бали Маде Две Видья Сапутра пока не предоставил комментариев журналистам относительно этого случая.

По законам Индонезии, украинке может грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Напомним, в декабре 2024 года на границе с Польшей пограничники нашли в багаже 28-летней украинки-пассажирки автобуса шоколад с наркотиками.