Украинку в Германии обвиняют в отравлении мужа: какой мотив и где взяла яд
Прокуратура инкриминирует гражданке Украины умышленное убийство.
В Германии перед судом предстанет 53-летняя украинка, обвиняемая в убийстве своего сожителя. Он умер в результате отравления. Прокуратура инкриминирует ей умышленное убийство.
Об этом говорится в сообщении stern.
Что известно о деле украинки в Германии
По данным следствия, в ноябре 2024 года женщина якобы сделала онлайн-заказ у базирующейся в Украине компании высокотоксичное вещество — сульфат таллия.
В январе 2025 года она по версии обвинения подмешала яд в пищу или напиток своему партнеру. Вещество бесцветно, без запаха и вкуса, что затрудняет его обнаружение.
Состояние жертвы и ход событий
После отравления мужчине стало плохо. Сначала симптомы напоминали грипп, однако его состояние быстро ухудшилось. Его госпитализировали, а впоследствии он впал в кому и скончался от полиорганной недостаточности. В таком состоянии одновременно отказывают несколько жизненно важных органов, в частности почки, печень, легкие.
Врачи поначалу не заподозрили отравления, поэтому точный диагноз не был установлен сразу. Лишь после смерти появилась версия о возможном применении токсического вещества.
Мотив и судебный процесс
Следствие считает, что мотивом преступления могла стать измена со стороны мужчины в 2024 году.
В настоящее время запланировано семь судебных заседаний, в ходе которых должны допросить 48 свидетелей и пять экспертов. Дочь погибшего выступает как гражданская сторона обвинения.
«Приговор по делу ожидается в начале мая 2026 года», — говорится в сообщении.
