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Украинку в Кракове сняли с самолета и оштрафовали: какую ошибку совершила женщина
В Кракове 44-летняя украинка не вылетела в Барселону и получила 400 злотых штрафа после инцидента во время регистрации.
44-летняя гражданка Украины 16 августа не вылетела из аэропорта Краков-Балице в Кракове в Барселону. Ее сняли с рейса и оштрафовали на 400 злотых.
Об инциденте сообщило inPoland , ссылаясь на работников аэропорта.
По данным издания, событие произошло около 18:00 в зале вылета.
По словам работников аэропорта, пассажирка при регистрации отказывалась платить сбор за сверхурочный багаж. После этого она, как утверждает источник, «насильно обошла контрольно-пропускной пункт и вышла на перрон, чтобы попасть в самолет».
В результате женщину сняли с рейса. Очередной аэропорт вызвал специальную группу вмешательства пограничной службы Польши, а полиция провела необходимые мероприятия.
Издание сообщает, что за поведение в аэропорту и нарушение положений Закона об авиации украинка уплатила 400 злотых штрафа.
Это не первый случай, когда нарушение процедур в аэропорту оборачивается для пассажира утраченным рейсом и штрафом. Ранее во Вроцлаве гражданина Украины не пустили на самолет в Турцию и оштрафовали на 400 злотых , поскольку он не выполнил требований офицеров во время контроля. Причины того случая были другими, однако следствие похоже, и конфликт с правилами в аэропорту может стоить не только денег, но и самого перелета.