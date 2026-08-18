Украинку в Кракове сняли с самолета и оштрафовали: какую ошибку совершила женщина

салон самолета (Иллюстративное фото) / © Pixabay

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44-летняя гражданка Украины 16 августа не вылетела из аэропорта Краков-Балице в Кракове в Барселону. Ее сняли с рейса и оштрафовали на 400 злотых.

Об инциденте сообщило inPoland , ссылаясь на работников аэропорта.

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По данным издания, событие произошло около 18:00 в зале вылета.

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По словам работников аэропорта, пассажирка при регистрации отказывалась платить сбор за сверхурочный багаж. После этого она, как утверждает источник, «насильно обошла контрольно-пропускной пункт и вышла на перрон, чтобы попасть в самолет».

В результате женщину сняли с рейса. Очередной аэропорт вызвал специальную группу вмешательства пограничной службы Польши, а полиция провела необходимые мероприятия.

Издание сообщает, что за поведение в аэропорту и нарушение положений Закона об авиации украинка уплатила 400 злотых штрафа.

Это не первый случай, когда нарушение процедур в аэропорту оборачивается для пассажира утраченным рейсом и штрафом. Ранее во Вроцлаве гражданина Украины не пустили на самолет в Турцию и оштрафовали на 400 злотых , поскольку он не выполнил требований офицеров во время контроля. Причины того случая были другими, однако следствие похоже, и конфликт с правилами в аэропорту может стоить не только денег, но и самого перелета.

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